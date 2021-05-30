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Очень странные растения нашего мира (ФОТО)

Эти растения поражают и заставляют узнавать о мире больше

сегодня, 00:25
Автор:

Кириєнко Анна

Наша планета такая интересная и разнообразная. Чтобы убедиться в этом, предлагаем Вам посмотреть фотографии очень необычных и странных растений, растущих в разных уголках планеты.

Очень странные растения нашего мира (ФОТО)

Фото интересных растений из разных уголков нашего мира. Фото: senfil.net

1. Раффлезия — паразитическое растение. Произрастает на других растениях, а ее цветы весят до 10 килограммов! Это самый большой цветок в мире. Растение имеет плохой запах. Растет на островах Суматра, Ява, Калимантан, а также Филиппинах. Очень странные растения нашего мира (ФОТО) - фото 2

2. Воллемия благородная — древесное растение, одно из самых древних на Земле. Дерево считалось вымершим сотни миллионов лет назад. Ветви сосны заканчиваются шишкой и по структуре напоминают папоротник. Воллемия вырастает до 40 метров в высоту.

Очень странные растения нашего мира (ФОТО) - фото 3

3. Вольфия — самый маленький цветок в мире. Растение относится к подсемейству рясковых, которые сами по себе невелики. Но даже среди них она — лидер минимализма. Цветы Вольфии в длину всего 1 миллиметр!

Очень странные растения нашего мира (ФОТО) - фото 4

4. Живые камни (Литопс) — популярные среди коллекционеров суккулентов благодаря привлекательным мраморным и пятнистым листовым поверхностям. Внешне литопсы похожи на камни. Однако больше всего поражает яркий цветок посреди растения. Представители рода растут на юге Африки.

Очень странные растения нашего мира (ФОТО) - фото 5

5. Драконовое дерево — удивительное дерево с толстыми ветвями и густой щеткой острых листьев растет на островах Юго-Восточной Азии и в тропиках Африки. Жители Канарских островов считают драконовое дерево священным и проводят у него ритуалы. С деревом связано много легенд, которые хранятся до сих пор.

Очень странные растения нашего мира (ФОТО) - фото 6

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Источник: https://newsyou.info/ochen-strannye-rasteniya-nashego-mira-fo
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