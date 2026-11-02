Обещали изменить мир, но опозорились: 11 громких провалов, вошедших в историю

Громкие обещания не гарантируют успеха. Ranker собрал 11 проектов, которые сопровождал ажиотаж, но в итоге они разочаровали публику — от технологических новинок до масштабных событий.

Иллюстративное фото к материалу о провале Segway - электрического транспортного средства, которому пророчили революцию в городском передвижении. Фото: Pixabay

Одним из самых известных примеров стал Fyre Festival 2017 года. Гостям обещали роскошный отдых на Багамах со звездными выступлениями, но вместо этого они получили недостроенный палаточный городок, мокрые матрасы и бутерброды с сыром. Организатор Билли Макфарланд впоследствии признал себя виновным в мошенничестве и получил шесть лет тюрьмы.

Не менее громким стало телевизионное открытие хранилища Аль Капоне в 1986 году. Миллионы зрителей ждали сокровищ или доказательств преступлений гангстера, однако внутри нашли лишь несколько пустых бутылок. А стартап Juicero привлек 120 млн долларов, чтобы выпустить Wi-Fi-соковыжималку стоимостью 400 долларов. Но выяснилось, что пакеты с фруктами можно просто выжимать руками.

Также провалились Segway, которому пророчили революцию в транспорте, но за два года продали менее 10 тысяч устройств; социальная сеть Google+, не сумевшая конкурировать с Facebook и Twitter; и Crystal Pepsi, вкус которой не оправдал ажиотажа.

В список также попали наступление французского генерала Робера Нивеля, которое должно было завершить Первую мировую войну за 48 часов, но обернулось сотнями тысяч потерь; ток-шоу Чеви Чейза, закрытое после пяти недель; музыкальное альтер-эго кантри-звезды Гарта Брукса — Крис Гейнс; игрушки Beanie Babies, которые считались выгодной инвестицией, но впоследствии потеряли в цене и стали стоить дешевле первоначальных пяти долларов; и рекламное соперничество спортсменов Дэна О’Брайена и Дэйва Джонсона, которое так и не состоялось на Олимпиаде.

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