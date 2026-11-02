Обіцяли змінити світ, але зганьбилися: 11 гучних провалів, які увійшли в історію

Гучні обіцянки не гарантують успіху. Ranker зібрав 11 проєктів, які супроводжував ажіотаж, але зрештою вони розчарували публіку — від технологічних новинок до масштабних подій.

Ілюстративне фото до матеріалу про провал Segway - електричного транспортного засобу, якому пророкували революцію в міському пересуванні. Фото: Pixabay

Одним із найвідоміших прикладів став Fyre Festival 2017 року. Гостям обіцяли розкішний відпочинок на Багамах із зірковими виступами, але вони отримали недобудоване наметове містечко, мокрі матраци та бутерброди із сиром. Організатор Біллі Макфарланд згодом визнав провину в шахрайстві й отримав шість років ув'язнення.

Не менш гучним стало телевізійне відкриття сховища Аль Капоне у 1986 році. Мільйони глядачів чекали на скарби або докази злочинів гангстера, однак усередині знайшли лише кілька порожніх пляшок. А стартап Juicero залучив 120 млн доларів, щоб випустити Wi-Fi-соковижималку за 400 доларів. Та з'ясувалося, що пакети з фруктами можна просто вичавити руками.

Також провалилися Segway, якому пророкували революцію в транспорті, але за два роки продали менше ніж 10 тисяч пристроїв; соцмережа Google+, що не змогла конкурувати з Facebook і Twitter; та Crystal Pepsi, смак якої не виправдав ажіотажу.

До списку також потрапили наступ французького генерала Робера Нівеля, який мав завершити Першу світову за 48 годин, але обернувся сотнями тисяч втрат; ток-шоу Чеві Чейза, закрите після п'яти тижнів; музичне альтер его кантрі-зірки Гарта Брукса Кріс Ґейнс; іграшки Beanie Babies, які вважали вигідною інвестицією, але згодом вони втратили ціну й коштували дешевше за початкові п'ять доларів; та рекламне суперництво спортсменів Дена О'Браєна і Дейва Джонсона, що так і не відбулося на Олімпіаді.

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