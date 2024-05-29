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Новый рекорд установлен в Украине: самая маленькая порция борща в истории

Микроборщ приготовил шеф-повар Николай Ильин

сегодня, 11:55
Автор:
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Черновалова Кристина
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На прошлой неделе известный шеф-повар Николай Ильин вместе с гостями сети супермаркетов "Сільпо" приготовил самую маленькую порцию борща. Объем кулинарного произведения составил всего 7 миллилитров – достаточно, чтобы заполнить только две чайные ложки.

Новый рекорд установлен в Украине: самая маленькая порция борща в истории

В Украине приготовили самую маленькую порцию борща

Мероприятие не только демонстрирует традиционное украинское блюдо в миниатюре, но и символизирует инновационность и креативность национальной кулинарии. По словам шефа Ильина, к приготовлению микроборща подходили со всей серьезностью: "Секрет насыщенного вкуса – в хорошо приготовленном мясном бульоне и овощах, запеченных в печи перед добавлением в борщ".

Новый рекорд установлен в Украине: самая маленькая порция борща в истории - фото 2

Зафиксированный Национальным реестром рекордов Украины этот рекорд стал сенсацией среди гастрономов и обычных посетителей супермаркета, а также вызвал заинтересованность в медиа. Процесс приготовления микроборща, который длился около 30 минут, теперь можно повторить в домашних условиях благодаря опубликованному рецепту шефа.

Кроме кулинарного представления, "Сільпо" предлагает уникальную "борщевую церемонию" в своем ресторанном отделе, где каждый желающий может своими глазами увидеть приготовление самого маленького борща. Это не просто еда, это настоящее арт-шоу, привлекающее как гурманов, так и туристов.

Новый рекорд установлен в Украине: самая маленькая порция борща в истории - фото 3

Ранее "Комментарии" писали, что борщ – это не просто суп, а кулинарный символ Украины, объединяющий традиции и вкусовые предпочтения разных поколений. У каждой украинской семьи есть свой уникальный рецепт, который передается из поколения в поколение. Представляем вашему вниманию три рецепта украинского борща, которые удовлетворят вкусы как консервативных гурманов, так и искателей новых вкусовых ощущений.



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Источник: https://silpo.ua/press-center/press-releases/silpo-b-ie-rekordy-v-ukrayini-zvaryly-najmenshyj-borssh
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