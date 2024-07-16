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Новый рекорд Гиннеса: мужчина проехал всю страну на моноцикле за 5 дней

Невероятное путешествие: Ирландский авантюрист покорил страну на одном колесе

сегодня, 14:36
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Черновалова Кристина

Имонн Кивени, известный ирландский авантюрист, установил новый мировой рекорд Гиннеса, проехав 613 км по всей Ирландии на одноколесном велосипеде всего за 5 дней, 5 часов и 23 минуты. В течение своего путешествия мужчина собрал почти 6000 евро для помощи бездомным

Новый рекорд Гиннеса: мужчина проехал всю страну на моноцикле за 5 дней

Имонн Кивени установил мировой рекорд, проехав по Ирландии за 5 дней

Путешествие было наполнено трудностями, включая сильную боль от неудобного сиденья и отечность косточки. Однако самым большим вызовом для Имонна стал цейтнот. Ему нужно было преодолеть всю дистанцию менее чем за шесть дней, следуя заранее спланированному маршруту.

Новый рекорд Гиннеса: мужчина проехал всю страну на моноцикле за 5 дней - фото 2

Интересно, что Имонн смог обогнать группу велосипедистов, стартовавших вскоре после него, продемонстрировав невероятную скорость и выносливость на своем одноколесном транспорте. Известно, что Имонн научился ездить на моноцикле всего за несколько недель до установления рекорда.

"Они обогнали меня вскоре после того, как я отправился в путь, и я пошутил, что догоню их. Когда через пять дней я пересек финишную границу в Малин-Хеди, я обнаружил, что до них осталось чуть больше часа! Итак, мне пришлось пошутить, что я сделал это на одном колесе быстрее, чем они на двоих", — отметил мужчина

Имонн рассказал о технических сложностях езды на моноцикле, включая особенности управления и невозможность отдыха во время движения. Несмотря на трудности, он рад, что наконец-то достиг своей цели, к которой готовился несколько лет.

Имонн Кивени уже известен своими экстремальными вызовами, включая самое длинное путешествие босиком и восхождение на 10 гор за 10 дней без обуви. Его последний рекорд на одноколесном велосипеде стал результатом поиска "идеального сочетания ужасного и бессмысленного".



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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2024/7/man-unicycles-across-ireland-in-record-time-each-turn-of-the-pedal-felt-like-torture
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