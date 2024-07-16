Новый рекорд Гиннеса: мужчина проехал всю страну на моноцикле за 5 дней

Имонн Кивени, известный ирландский авантюрист, установил новый мировой рекорд Гиннеса, проехав 613 км по всей Ирландии на одноколесном велосипеде всего за 5 дней, 5 часов и 23 минуты. В течение своего путешествия мужчина собрал почти 6000 евро для помощи бездомным

Имонн Кивени установил мировой рекорд, проехав по Ирландии за 5 дней

Путешествие было наполнено трудностями, включая сильную боль от неудобного сиденья и отечность косточки. Однако самым большим вызовом для Имонна стал цейтнот. Ему нужно было преодолеть всю дистанцию менее чем за шесть дней, следуя заранее спланированному маршруту.





Интересно, что Имонн смог обогнать группу велосипедистов, стартовавших вскоре после него, продемонстрировав невероятную скорость и выносливость на своем одноколесном транспорте. Известно, что Имонн научился ездить на моноцикле всего за несколько недель до установления рекорда.

"Они обогнали меня вскоре после того, как я отправился в путь, и я пошутил, что догоню их. Когда через пять дней я пересек финишную границу в Малин-Хеди, я обнаружил, что до них осталось чуть больше часа! Итак, мне пришлось пошутить, что я сделал это на одном колесе быстрее, чем они на двоих", — отметил мужчина

Имонн рассказал о технических сложностях езды на моноцикле, включая особенности управления и невозможность отдыха во время движения. Несмотря на трудности, он рад, что наконец-то достиг своей цели, к которой готовился несколько лет.

Имонн Кивени уже известен своими экстремальными вызовами, включая самое длинное путешествие босиком и восхождение на 10 гор за 10 дней без обуви. Его последний рекорд на одноколесном велосипеде стал результатом поиска "идеального сочетания ужасного и бессмысленного".