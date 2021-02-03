"Новая услуга": мэр Ивано-Франковска предложил брать деньги за секс на ратуше (ВИДЕО 18+)

Третьего февраля глава горсовета Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ввести новую услугу на главной ратуши города — секс за деньги. Соответствующее сообщение он опубликовал на личной странице в социальной сети Facebook.

Ратуша — одна из главных героинь секс-видео из Ивано-Франковска. Фото: Википедия

"Новую услугу введем на ратуше! 100000 грн. за занятие любовью на фоне панорамы города!" — отметил в своей заметке Марцинкив.

За вырученные средства, по мнению главы Ивано-Франковска, можно было бы отреставрировать "место для любви", то есть саму ратушу. Кроме того, мэр даже предположил возможного исполнителя заказа — одно из коммунальных предприятий города "Центр развития города и рекреации".

Конечно, подобное предложение Руслана Марцинкива — не что иное, как шутка. Об этом свидетельствует соответствующий Facebook-статус, под которым расположен сообщение. Эмоция, с которой глава города размещал сообщение, звучит как "чувствует себя сумасшедше".

Скорее всего, таким неординарным способом Марцинкив отреагировал на ролик, который буквально взорвал Сеть за сутки до этого. Местный блогер под псевдонимом f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. разместил у себя в соцсети видео, на котором четко видно, что смотровую площадку ратуши, расположенной на центральной площади Рынок, "облюбовала" молодая пара.

Несмотря на публичность и дневное время мужчина и женщина занялись сексом — прямо на глазах у случайных прохожих. Вероятно, "сладкая парочка" считала, что на смотровой площадке их просто не заметят. Впрочем, на сегодня неизвестные уже стали "звездами" соцсетей.



В комментариях к сообщению Марцинкива пользователи шутят по полной. "А сколько будет стоить посмотреть?", "А для пенсионеров скидка будет?", "Новый аттракцион ко Дню Святого Валентина", "Может хоть так туристов больше будет", "Тот момент, когда мэр делает все на благо города" — сообщение городского председателя порадовало многих. Пользовательница Sveta Grinko-Mihil даже отметила, что все же есть в обществе темы "которые людей объединяют и никто никому не гадит в комментах".

Ранее "Комментарии" рассказывали, что во Франции из-за несоблюдения карантинной дистанции запретили сексуальную оргию.

А в Словакии бесстрашная женщина решила задержана грабителя магазина весьма интересным способом — она занялась с ним сексом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!