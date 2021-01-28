Женщина занялась с грабителем сексом, чтобы задержать его до прибытия полиции

На днях в Словакии состоялся необычный инцидент. Грабитель решил ограбить заправку. Он был вполне серьезным. 24-летний парень угрожал убить персонал и посетителей. Об этом сообщило издание Daily Star.

В Словакии женщина задержала грабителя сексом до приезда копов. Фото: golos.ua

Работники заправки открыли кассу и отдали мужчине все средства. Грабителю этой суммы оказалось мало, поэтому он пошел к сейфу, который был спрятан в подсобке.

Тогда работникам заправки удалось незаметно вызвать полицию.

В этот момент на спасение пришла неизвестная женщина. Она уверенно направилась к преступнику в подсобку и занялась с ним оральным сексом. Ей удалось отвлечь мужчину и задержать его до приезда полиции. Правоохранители нашли полуголого парня вместе с женщиной и сразу арестовали его.

Неизвестно, какие мотивы были у леди, однако, когда она увидела полицию, сказала: "Забирайте его, я больше не могу". Очевидно она таким способом решила остановить грабителя и не дала ему уйти.

История закончилась хэппи эндом — никто не пострадал, деньги были возвращены в кассу заправки.

Сейчас мужчину ждет суд.

Правоохранителями было установлено, что женщине 36 лет. Она чешка по национальности.

Напомним, что известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona любит подшутить над собой, поэтому она не побоялась повторить популярный тренд в TikTok. Его суть заключалась в том, что пользователи публиковали видео, в котором использовали бюстгальтер вместо защитной маски. Подобное сделала и Alyona Alyona, только результат превзошел все ожидания. Видео можно посмотреть в нашем материале.

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