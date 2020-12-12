Невероятный рекорд: семилетняя девочка подняла штангу весом 80 кг (видео)

Семилетняя девочка из Канады Рори ван Ульфт сделала нечто невероятное: установила рекорд, подняв штангу весом 80 килограмм. Об этом сообщает Daily Mail.

instagram.com/roryvanulft

Видео со своей тренировки она опубликовала на своей странице в социальных сетях. Так, можно увидеть, что девочка очень профессионально поднимает штангу, после чего резко кидает ее на пол. В этот момент за кадром слышно, как ей аплодируют люди, которые тоже там присутствовали.

Известно, что маленькая чемпионка начала заниматься тяжелой атлетикой, когда ей было пять. И упорный труд принес свои плоды: недавно Рори стала чемпионом США среди девочек возрастом до 11 и 13 лет в весовой категории до 30 кг.



Кроме тяжелой атлетики, девочка также занимается гимнастикой. Она призналась, что на тренировки у нее уходит около 9-ти часов в неделю. А вот на занятия тяжелой атлетикой она тратит 4-ре часа каждую неделю.

На данный момент показатели юной чемпионки из Канады такие: приседания с 61 килограмом тяжести, а в становой тяге – 80 килограмм.

В комментариях под роликом подписчики пишут свои слова восхищения, ведь повторить нечто подобное смогут даже не все взрослые, согласны?

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