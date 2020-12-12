kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.12.2020

BTC/USD

18760.85

ETH/USD

568.44

LTC/USD

76.68

НБУ 12.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно Невероятный рекорд: семилетняя девочка подняла штангу весом 80 кг (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Невероятный рекорд: семилетняя девочка подняла штангу весом 80 кг (видео)

Юная спортсменка удивила своими способностями

сегодня, 21:43
Автор:

Любовь Блажко

Семилетняя девочка из Канады Рори ван Ульфт сделала нечто невероятное: установила рекорд, подняв штангу весом 80 килограмм. Об этом сообщает Daily Mail. 

Невероятный рекорд: семилетняя девочка подняла штангу весом 80 кг (видео)

instagram.com/roryvanulft

Видео со своей тренировки она опубликовала на своей странице в социальных сетях. Так, можно увидеть, что девочка очень профессионально поднимает штангу, после чего резко кидает ее на пол. В этот момент за кадром слышно, как ей аплодируют люди, которые тоже там присутствовали. 

Известно, что маленькая чемпионка начала заниматься тяжелой атлетикой, когда ей было пять. И упорный труд принес свои плоды: недавно Рори стала чемпионом США среди девочек возрастом до 11 и 13 лет в весовой категории до 30 кг.

Кроме тяжелой атлетики, девочка также занимается гимнастикой. Она призналась, что на тренировки у нее уходит около 9-ти часов в неделю. А вот на занятия тяжелой атлетикой она тратит 4-ре часа каждую неделю.

На данный момент показатели юной чемпионки из Канады такие: приседания с 61 килограмом тяжести, а в становой тяге – 80 килограмм. 

В комментариях под роликом подписчики пишут свои слова восхищения, ведь повторить нечто подобное смогут даже не все взрослые, согласны? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, парень отжимался по 100 раз в день на протяжении года. Джек хотел понять, как новое испытание отразится на его физической форме, но результат, который он увидел, превзошел все его ожидания. На протяжении многих лет у парня были проблемы с лишним весом – цифра на весах достигала отметки 135. Он пробовал различные диеты и походы в спортзал, но особых результатов это не приносило. Тогда же Джек решился на этот эксперимент – терять ему было нечего. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9034301/Strongest-girl-world-seven-deadlift-80kg.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ