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Главная Новости Общество невероятно Неожиданный сюрприз: супруги получили открытку, которая была отправлена 100 лет назад
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Неожиданный сюрприз: супруги получили открытку, которая была отправлена 100 лет назад

В послании одна кузина спрашивала другую, когда ее ждать

сегодня, 22:01
Автор:

Любовь Блажко

Семья из Британии нашла в своем почтовом ящике открытку, которая, как потом выяснилось, была отправлена еще 100 лет тому назад. В сообщении одна кузина спрашивала у другой, когда та приедет в гости, передает издание newsyou.

Неожиданный сюрприз: супруги получили открытку, которая была отправлена 100 лет назад

Супруги получили открытку, которая была отправлена 100 лет назад. Фото: unsplash

Норфолк Филип и Розали Николсон, которые живут в британском городе Норидж в графстве Норфолк, получили открытку, которой уже исполнилось столетие. На ней был изображен Собор Святого Павла в Лондоне, а получателем была указана Эви Браун. 

День отправления этого послания удалось узнать благодаря дате на почтовом штемпеле — 22 июля 1920 года с отметкой почтового отделения района Майда-Хилл в Западном Лондоне.

"Дорогая Эви, извини, что у меня не было времени ответить на твое письмо раньше. Надеюсь, ты отнесешься к этому с пониманием. Сообщи мне в ответной открытке, когда тебя ждать. Надеюсь, тебе повезет с погодой. Любящая кузина Флорри", — сообщалось в давнем письме.


Супруги были очень ошарашены полученным сюрпризом. Они предполагают, что открытка могла все это время находиться в почтовом отделении и только сейчас ее решили доставить по указанному адресу. Также они искренне верят в то, что Эви и Флорра все-таки смогли увидеться. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в бельгийской церкви во время ремонта нашли послание для человечества.


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