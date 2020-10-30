Неожиданный сюрприз: супруги получили открытку, которая была отправлена 100 лет назад

Семья из Британии нашла в своем почтовом ящике открытку, которая, как потом выяснилось, была отправлена еще 100 лет тому назад. В сообщении одна кузина спрашивала у другой, когда та приедет в гости, передает издание newsyou.

Супруги получили открытку, которая была отправлена 100 лет назад. Фото: unsplash

Норфолк Филип и Розали Николсон, которые живут в британском городе Норидж в графстве Норфолк, получили открытку, которой уже исполнилось столетие. На ней был изображен Собор Святого Павла в Лондоне, а получателем была указана Эви Браун.

День отправления этого послания удалось узнать благодаря дате на почтовом штемпеле — 22 июля 1920 года с отметкой почтового отделения района Майда-Хилл в Западном Лондоне.

"Дорогая Эви, извини, что у меня не было времени ответить на твое письмо раньше. Надеюсь, ты отнесешься к этому с пониманием. Сообщи мне в ответной открытке, когда тебя ждать. Надеюсь, тебе повезет с погодой. Любящая кузина Флорри", — сообщалось в давнем письме.





Супруги были очень ошарашены полученным сюрпризом. Они предполагают, что открытка могла все это время находиться в почтовом отделении и только сейчас ее решили доставить по указанному адресу. Также они искренне верят в то, что Эви и Флорра все-таки смогли увидеться.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в бельгийской церкви во время ремонта нашли послание для человечества.



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