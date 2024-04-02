Необычная Америка: ТОП-15 самых странных законов США

В Соединенных Штатах Америки, стране с богатой историей и разнообразной культурой, существует множество законов, отражающих уникальность каждого штата. Однако некоторые из них настолько необычны, что вызывают удивление не только у иностранцев, но и у самих американцев. Вот подборка 15 самых странных и нелепых законов, действующих в разных уголках США.

ТОП-15 самых нелепых законов США

ТОП-15 самых нелепых законов США

Алабама: Запрет на ношение фальшивых усов в церкви – Закон, предусматривающий, что ношение фальшивых усов, которые могут вызвать смех у других прихожан, в церковных помещениях запрещено.

Аляска: Запрет на пробуждение медведей с целью фотографирования – По закону, жителям и гостям штата запрещено будить спящих медведей для того, чтобы сделать с ними фотографию.

Аризона: Запрет на отказ воды любому человеку – В штате с жарким климатом действует закон, согласно которому отказать в просьбе о воде незаконно.

Калифорния: Закон о запрете езды на велосипеде в бассейне – В штате существует необычный закон, запрещающий кататься на велосипеде в пустом бассейне.

Колорадо: Запрет на бросание снежков – В некоторых местах Колорадо снежки считаются "нелегальными снарядами", бросок которых может привести к юридическим последствиям.

Коннектикут: Запрет на растягивание бургеров – По закону, в Коннектикуте нельзя продавать гамбургеры, которые "недостаточно прожарены".

Делавэр: Запрет на ношение штанов, которые подвисают – В некоторых частях Делавэра существует закон, запрещающий носить штаны так, чтобы они подвисали и обнажали нижнее белье.

Флорида: Запрет на скейтбординг без лицензии – В некоторых муниципалитетах Флориды требуется наличие специальной лицензии для катания на скейтборде.

Джорджия: Запрет на еду вилкой – В городе Гейнсвилле, Джорджия, существует закон, который запрещает есть курицу вилкой.

Иллинойс: Запрет на вождение автомобиля без руля – В штате существует закон, который делает незаконным вождение автомобиля, если у него отсутствует руль.

Индиана: Закон о запрете рыбной ловли голыми руками – В Индиане запрещено ловить рыбу любым способом, кроме использования стандартного рыболовного снаряжения.

Айова: Закон о запрете поцелуев, длительнее 5 минут – В Айове существует закон, который ограничивает продолжительность поцелуя пятью минутами.

Канзас: Запрет на крики с балкона – В некоторых городах Канзаса запрещено кричать или издавать громкие звуки с балконов или из окон домов.

Кентукки: Обязательство каждого гражданина мыть ванну один раз в год – В Кентукки существует закон, обязывающий каждого гражданина мыть свою ванну по крайней мере один раз в год.

Луизиана: Запрет на укусы при кусании – В штате Луизиана есть закон, который делает незаконным "серьезный укус" другого человека своими естественными зубами (исключение составляют случаи самообороны).

Эти законы, порой кажущиеся абсурдными и выходящими за рамки здравого смысла, отражают культурное и историческое разнообразие Соединенных Штатов Америки. В то время как некоторые из них имеют под собой исторические предпосылки или служат для защиты общественной безопасности, другие остаются в законодательстве скорее как юридический анахронизм, вызывающий улыбку и недоумение.