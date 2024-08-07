Немецкий гурман посетил все рестораны с тремя звездами "Мишлен" и потратил состояние на мечту

Маттиас Руль, немецкий инженер-программист, осуществил гастрономический подвиг, посетив все 145 ресторанов мира, отмеченных тремя звездами Мишлен. На это грандиозное путешествие, охватившее 20 стран, он потратил около €200 000.

Немец поел во всех ресторанах с тремя звездами "Мишлен": во сколько это обошлось

Идея родилась во время пандемии коронавируса, когда Руль продал свой стартап и решил посвятить больше времени семье и своим увлечениям. В интервью изданию BILD он рассказал, что всегда мечтал попробовать блюда высочайшего уровня во всех уголках планеты.

Особое впечатление на гурмана произвела Япония, где, по его словам, "еда готовится и подается с невероятным совершенством". В среднем, ужин в трехзвездочном ресторане обходится в €250-500 на человека, но самым дорогим в путешествии Руля стал ужин в шанхайском ресторане Ultraviolet, который обошелся ему в €1400.

Несмотря на все изысканные блюда, которые он попробовал, на вопрос о своей последней трапезе Руль выбрал простое блюдо баденской кухни – "брегеле" (жареный картофель с творогом и травами). Это еще раз доказывает, что даже среди самых изысканных деликатесов, сердцу милее всего родные вкусы.

Ранее “Комментарии” писали, что в мире существует множество блюд, которые поражают воображение своей экзотичностью. Однако некоторые из них представляют серьезную опасность для здоровья и даже жизни человека. Неправильное приготовление или употребление этих деликатесов может привести к отравлению, а в некоторых случаях – к летальному исходу.