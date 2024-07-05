Немецкий город переименуют в честь известной певицы

В преддверии масштабных шоу певицы Тейлор Свифт в рамках мирового турне "Eras Tour", немецкий город Гельзенкирхен решил на время концертов сменить свое название на "Свифткирхен". Это произошло благодаря инициативе местной фанатки Алешани Вестхофф, создавшей петицию и получившей поддержку от городского совета.

В честь Тейлор Свифт переименуют город

По словам мэра Карин Велге, временное переименование – это способ отметить значение события для города и его жителей.

"Мы гордимся тем, что смогли привлечь внимание такой признанной звезды как Тейлор Свифт. Это большая честь для нашего города принимать ее на нашей сцене."

В рамках празднований, кроме смены названия, Гельзенкирхен внесет и другие "свифтовые" новации, включая специальные трамваи "Taylor Swift", камень на городской Аллее Славы, а также большую уличную вечеринку в честь певицы.

Эти мероприятия, как ожидается, привлекут тысячи поклонников со всего мира, что приведет к местному туризму и гостеприимству. Маркус Швардтманн, руководитель отдела по связям с общественностью, отметил, что город уже готовится к увеличению туристического потока и обеспечивает все необходимые меры безопасности и комфорта для гостей.

Шоу Тейлор Свифт в Гельзенкирхене состоятся 17, 18 и 19 июля, и, по словам организаторов, обещают стать одними из самых ярких событий этого лета в Европе.

Читайте на портале "Комментарии" — Популярная американская кантри-поп певица Тейлор Свифт особо отличилась на церемонии вручения American Music Awards, состоявшейся 25 ноября в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Entertainment weekly.