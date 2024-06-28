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Некоторые страны запретили продажу жевательных конфет: причина

Жевательные конфеты с запретными добавками: массовое отравление потрясло Австралию

28 июня 2024, 16:35
Автор:
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Черновалова Кристина
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Власти Австралии и Новой Зеландии ввели запрет на продажу некоторых видов жевательных конфет после того, как люди начали жаловаться на серьезные проблемы со здоровьем. Решение о запрете было принято после того, когда люди попадали в больницу.

Некоторые страны запретили продажу жевательных конфет: причина

В Австралии запретили жевательные конфеты с грибами

В июне этого года в Южной Австралии подросток потерял сознание после того, как съел несколько таких конфет. Ему срочно понадобилась медицинская помощь. В Новом Южном Уэльсе также было несколько пострадавших, которые ощутили симптомы отравления после употребления конфет с добавками cordyceps и lion's mane.

По словам врачей, у пациентов были судороги, галлюцинации, беспокойство, головокружение, потеря сознания, учащенный пульс, тошнота и рвота. Доктор Кэрри Чант из департамента здравоохранения заявила, что в конфетах, вероятно, есть компоненты, вызывающие отравление.

Представитель производителя конфет Рохан Бандил выразил сожаление из-за случившегося. Он сказал, что компания не хотела навредить людям и что все продажи конфет прекращены.

“Мы просто намеревались привезти продукт и продавать его на австралийском рынке, поскольку аналогичные продукты пользуются огромным успехом на мировом рынке,– заявил он.

Теперь в Австралии и Новой Зеландии будут строже следить за безопасностью продуктов, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

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Источник: https://fun.24tv.ua/ru/v-avstralii-zapretili-konfety-iz-za-zhalob-na-galljucinacii-razvlechenija_n2585630
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