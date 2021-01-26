Названа самая опасные блюда в мире (ФОТО)

В мире существуют довольно опасные блюда, после употребления которых можно отравиться или же вовсе умереть. Однако если их правильно приготовить, то вполне можно будет насладиться этим вкусом.

ТОП-3 самых опасных блюда в мире - фото: из открытых источников

Итак, в список блюд, которые многие обойдут стороной, если увидят в меню, входят кровавые моллюски. Их прозвали так из-за окраски. Это блюдо считается очень популярным в Китае, а также в странах Азии. Их либо варят, либо делают на пару. В чем же их опасность?

Эти моллюски содержат в себе огромное количество бактерий и различных вирусов. К примеру, брюшной тиф, гепатит А,Е, дизентерия. И это далеко не полный список того ужасного, что содержится в этом блюде. Во многих странах импорт этого продукта запрещен. По статистике, 15% из тех, кто употребляет этих моллюсков, заражаются одним из вышеуказанных заболеваний.





Не менее опасной считается медуза Намура. Это блюдо больше популярно в Японии. В этой стране его подают как деликатес, однако если если же его приготовить неправильно, есть риск, что тот, кто его съест, может умереть.

Дело в том, что в железах медузы содержится яд, который попадая в организм человека способен его убить. Поэтому при приготовлении нужно тщательно удалять все токсичные вещества.





Следующим опасным блюдом станет Хаукарль. Это блюдо очень популярно в Исландии. Оно представляет собой вяленое мясо гренландской полярной акулы. Стоит отметить, что в сыром виде этот продукт содержит мочевину, которая делает его ядовитым.

Из-за того, что у акулы нет почек и мочеиспускательного канала, все токсичные вещества выделяются в кожу. Для того чтобы безопасно съесть кусочки этой акулы, её предварительно должны вялить на протяжении шести месяцев. Тушу рыбы помещают в специальные контейнеры, в которых есть отверстия. В них стекает весь яд с акулы. Это блюдо считается одним из самых опасных в мире.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что врач перечислил продукты, "отравляющие" кишечник, а также о том, почему смузи не приносят пользы организму.





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