Навальный руководит селом на Киевщине - местные жители рассказали о родственниках российского оппозиционера

Староста села Новое Залесье, под Киевом — Павел Навальный. Нет, это не однофамилец, это действительно родственник того самого, российского Алексея Навального. Всего в селе проживает 11 человек по фамилии Навальный, и все они являются его близкими или дальними родственниками, об этом говорится в сюжете BBC.

Новое Залесье, где живут родственники Навального. Фото: источник

Российский оппозиционер и сам неоднократно подчеркивал, что имеет украинские корни, а вся его семья по отцовской линии была из Залесья в Чернобыльской области.

Местные жители рассказывают, что после аварии их переселили в село Новое Залесье. В старом селе многие из них жили на одной улице с дедом и бабушкой Алексея Навального. В селе сохранилась домовая книга — еще в 1956 года, где записана вся семья того времени, их хозяйство, имущество, там же есть и запись о рождении отца Навального.

В Новом Залесье рассказывают, что Навальный еще мальчиком приезжал к бабушке с дедом, а позднее — с родителями, чтобы посетить могилы родных, оставшиеся в Чернобыле.

Пожилые люди узнают мальчика на детской фотографии Навального, которую показывают им журналисты. Тому, что рассказывают по телевизору, местные не верят, говорят, что переживают из-за того, как с Алексеем ведут себя российские власти, и поддерживают его борьбу.

"Он такой же человек, как и я, украинец", — говорит человек, который узнал на фото внука своего односельчанина.

Двоюродный брат Алексея — Александр Навальный — живет до сих пор в этом селе с женой, от комментариев о своем известном родственнике он отказался.





Напомним, что российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу "Ив Роше". 8 месяцев из них он уже отбыл под домашним арестом, теперь ограничение свободы заменили ее лишением, и доставили Навального в тюрьму.







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