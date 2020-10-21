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Главная Новости Общество невероятно Настоящее сокровище: пара затеяла ремонт в доме и нашла загадочный тайник
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Настоящее сокровище: пара затеяла ремонт в доме и нашла загадочный тайник

Владельцы создали аккаунт в Instagram, чтобы делиться фотографиями своих находок

сегодня, 18:27
Автор:

Любовь Блажко

Ник Драммонд и его партнер Патрик приобрели старый дом в американской деревне Эймс, которая расположена в штате Нью-Йорк. Новые владельцы принялись за ремонт, но обнаружили в доме старый тайник, и найденное в нем сильно их удивило. Об этом пишет издание segodnya.

Настоящее сокровище: пара затеяла ремонт в доме и нашла загадочный тайник

Пара нашла загадочный тайник в доме. Фото: lux.fm

Тайник хозяева увидели под полом, а точнее в его тайных отсеках. Там были спрятаны бутылки виски 1920 годов, которых насчиталось аж 60 штук. Но, как потом выяснилось, только треть из них была полная, остальные же оказались пустыми. Увидев такую необычную находку в своем доме, Ник и Патрик решили создать страницу в Instagram, чтобы поделиться найденными сокровищами с общественностью. 

Потом ребята узнали, что купленный ими дом раньше принадлежал бутлегеру по имени Адольф Хампфнер. Как оказалось, мужчина оставлял подобные тайники во всех местах, в которых обитал.

"Я не эксперт по виски, конечно, но время от времени наслаждаюсь этим напитком", – шутит Драммонд.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Перу нашли дерево, которому 10 млн лет. Уникальную находку нашли палеонтологи, исследуя высокогорное плато в Центральных Андах в Перу. Ученые обнаружили окаменелый ствол дерева, возрастом 10 млн лет, который был закопан под вулканическими породами.


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