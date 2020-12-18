На Мадагаскаре нашли самую уродливую орхидею в мире

В этом году на острове Мадагаскар был обнаружен новый вид орхидеи. Обычно это растение вызывает у людей приятные эмоции. Однако найдена на Мадагаскаре орхидея уж точно не из таких. Об этом сообщает CTVN ews.

ФОТО: ctvnews.ca

Орхидею Gastrodia agnicellus нашел глубоко под листьями Йохан Херманс из Королевского ботанического сада в Кью в Лондоне. По его словам, цветок большую часть существования проводит под землей. Листья у него нет, а на поверхности он появляется только для того, чтобы разнести семена и сделать плоды.

Йохан отметил, что ожидал услышать неприятный запах от растения. Но, на удивление, у него был свежий цитрусовый запах. А вот вид цветка вызывает крайне негативные эмоции. В связи с этим новый вид орхидей Gastrodia agnicellus признали самой уродливой в мире. Выяснилось также, что этот вид цветка находится под угрозой исчезновения. Ареал его обитания, как оказалось, тоже очень мал, к тому же еще и сокращается. Это связано с тем, что в этом крошечном районе часто происходят пожары.

В средней каждый год открывается или выводится примерно 250 новых видов орхидей. Также это растение является одним из старейших семейств цветов на нашей планете. Они появились еще примерно 145 млн лет назад. Орхидею можно найти в любой точке мира, кроме Антарктиды. Также этот цветок занимает около 10% от их общего числа всех цветов на Земле.

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