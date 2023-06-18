Мужчина залил смартфоны газировкой и заморозил, чтобы проверить, будут ли они потом работать (ВИДЕО)

Смартфоны прошли испытание водой и заморозкой (фото из открытых источников)

В инструкции к большинству моделей телефонов указывается, что они водонепроницаемы. Однако проверять это владельцы обычно не рискуют. Но автор этого видео не пожалел ради эксперимента три телефона: iPhone 14 Pro Max, Xiaomi 13 Ultra и Samsung Galaxy S23 Ultra. Он положил включенные смартфоны в пластиковый контейнер и щедро залил газировкой. После этого поставил в морозильную камеру.

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Через шесть часов достал контейнер и разморозил скованные льдом телефоны, поливая теплой водой. А после этого стал их тестировать.

На удивление, "ожили" все испытуемые. И все функции в смартфонах продолжали работать. Единственное, на экране Samsung появилось предупреждение о том, что в гнезде зарядки есть влага, поэтому подключать зарядное устройство сейчас не рекомендуется.

Результат эксперимента не может не радовать – производители действительно хорошо защитили смартфоны от воды. Однако все-таки лучше держать их сухими: автор видео не показал, как вели себя гаджеты после того, как разрядились. Зачастую после водных процедур они отказываются заряжаться и ремонту уже не подлежат.

Но если вы все же умудрились впустить смартфон в воду или намочить его, следуйте этим рекомендациям:

● Как можно быстрее выключите телефон, зажав кнопку выключения, чтобы не было короткого замыкания.

● Снимите чехол, бампер – без них телефон высохнет гораздо быстрее.

● Извлеките аккумулятор.

● Извлеките карту памяти и SIM -карту.

● Тщательно протрите салфеткой из микрофибры все, что можно протереть. (Ни в коем случае не используйте для этого бумажные салфетки – внутри корпуса могут остаться мелкие частицы).

● Через 24 часа установите телефон USB-портом вниз – если внутри есть вода, она вытечет. В общей сложности для полного высыхания понадобится не менее двух суток. Но в любом случае лучше показать аппарат квалифицированному мастеру.

И ни в коем случае не делайте то, что наверняка доконает гаджет: не сушите феном и не продувайте (высокая температура может повредить устройство, а продувка распространит влагу даже там, где ее и не было), не включайте телефон и не подключайте к электросети, не кладите в крупу (влагу она все равно не впитает, а частички и пыль от гречки или риса в смартфоне точно останутся).