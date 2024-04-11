Мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы не платить алименты: подробности аферы

39-летний житель Кентукки, США, Джесси Кипф, прибег к невероятным уловкам, инсценировав собственную смерть, чтобы избежать уплаты алиментов на содержание ребенка в размере более 100 000 долларов США.

Мужчина инсценировал свою смерть, чтобы не платить алименты

По данным следствия, Кипф не просто "умер" в воображении, но и использовал украденные идентификационные данные врача из Гавайев, чтобы получить доступ к системе регистрации смертей и создать там запись о своей якобы смерти. Он подробно заполнил форму свидетельства о смерти, назначил себя медицинским экспертом по этому делу и даже засвидетельствовал "свою" смерть, используя цифровую подпись врача.

Афера не ограничилась одной лишь инсценировкой смерти. Кипф также признался в незаконном доступе к данным различных вебсайтов, правительственных и корпоративных сетей в штатах Аризона и Вермонт, а также компании GuestTek Interactive Entertainment и Milestone, Inc. В результате этих действий он был внесен в список умерших в ряде правительственных баз данных.

Возвратный момент в этой истории наступил 29 марта, когда Кипф признал свою вину по обвинениям в компьютерном мошенничестве и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. В соглашении о признании вины было предусмотрено, что Кипф должен возместить ущерб потерпевшим сторонам, в частности выплатить 116 000 долларов США алиментов на содержание детей своей бывшей жене, а также 79 000 долларов США государственным и корпоративным сетям, к которым он получил незаконный доступ.

Максимальное наказание, которое мог получить Кипф – лишение свободы сроком на семь лет, а также штраф в размере 500 000 долларов США.