Мужчина 16 лет подряд делает пластику, вводит филеры и ботокс: как он выглядит

30-летний Патрик Маст из Франкфурта не боится привлекать внимание. С скулами настолько острыми, что ими можно порезать стекло, и внешностью, сравнимой с кукольной, он целенаправленно меняет себя уже более 16 лет. Его главная цель — стать мужчиной с самыми большими скулами в мире. И он еще не собирается останавливаться.

Патрик Маст

"Я ежемесячно делаю уколы филеров и ботокса, это обходится примерно в 2000 евро. Но результат того стоит — я обожаю, как выгляжу. И останавливаться не планирую", — рассказывает Патрик, известный в соцсетях как Барби-парень из Германии.

Его трансформация – не просто игра с внешностью. Она началась еще в 14 лет. А уже в 18 он сделал первую пластическую операцию – ринопластику, которая стоила 5000 евро. С тех пор он перенес более сотни эстетических процедур, потратив на них более 70 тысяч евро.

В его "кукольном списке" — два лифтинга губ, фейслифтинг, филеры в подбородок и брови, голливудская улыбка с винирами, полное удаление волос на теле лазером и регулярные инъекции ботокса по всему лицу.

Его скулы – ключевой элемент имиджа – годами формировались благодаря точному введению филеров. Хотя процедура болезненна и имеет риски, Патрик признается: результат того стоит.

"Из-за большого количества филера риски растут, но никакой неудачной операции у меня не было. Есть лишь несколько шрамов от подтяжки лица, которые, возможно, уберу лазером или скрою будущей пересадкой волос", — отметил мужчина.

В ближайших планах – импланты ягодиц после неудачной попытки набрать вес для бразильской подтяжки и пересадка волос для формирования идеальной линии лба.

Уникальный облик Патрика стал даже объектом фетишизации.

"Многие мужчины воспринимают меня как живую секс-куклу. Но меня это не оскорбляет – это часть того, что я выбрал", — добавил мужчина.

Патрик подчеркивает: его трансформация не о славе, а о том, чтобы стать собой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что люди могут превратиться в зомби.



