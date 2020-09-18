"Мне стало немного не по себе": мужчина в 32 года выглядит как подросток (видео)

Язык
BTC/USD
10834.78
ETH/USD
378.00
LTC/USD
47.89
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
Денис Вашурин, который живет в Приморском крае (РФ), перестал физически взрослеть в возрасте 13 лет. О своей необычной истории он решил рассказать в интервью для YouTube-канала "Вася на сене". Об этом пишет издание segodnya.
Мужчина в 32 года выглядит как подросток. Фото: unsplash
Денис работает в местной компании, а в свободное от работы время любит отправиться на рыбалку, или провести время со своей второй половинкой. В своем интервью парень поделился переживаниями по поводу своей особенности. Он сказал, что поначалу его посещали тревожные мысли, он понятия не имел, что делать дальше. Сейчас Денис немного свыкся с этим, но все равно продолжает чувствовать дискомфорт.
Также мужчина добавил, что если от такой юной внешности была бы хоть какая-то польза, то ему было бы гораздо легче. А так ему приходится ощущать себя на свой настоящий возраст, а не тот, что кажется всем людям. Россиянин говорит, что в 32 года у него есть проблемы со спиной и болят суставы.
Денис Вашурин подытожил, что ни в коем случае не нужно судить кого-либо по внешности. Ведь вы можете даже не догадываться, с чем ежедневно приходится бороться человеку. И в целом, в жизни полно совершенно удивительных фактов, о существовании которых мы даже не подозреваем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости