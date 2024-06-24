Между островами: сколько длится кратчайший авиаперелет



















В Шотландии существует кратчайший коммерческий авиарейс в мире, соединяющий острова Вестрей и Папа-Уэстрей. Обычно этот перелет длится около 90 секунд. Рейс обслуживает авиакомпания Loganair на самолете Britten-Norman Islander, который может вместить восемь пассажиров.

Самый короткий коммерческий перелет занимает менее 2 минут

Несмотря на то, что расстояние в 2,7 км между двумя островами меньше длины большинства взлетно-посадочных полос больших аэропортов, для 690 жителей Вестрея и Папа-Вестрея этот перелет жизненно важен. В условиях часто непредсказуемой погоды и бурных вод, усложняющих паромное сообщение, авиаперелеты становятся оптимальным способом передвижения.





Хотя при благоприятных погодных условиях перелет может занимать менее минуты, небольшой самолет иногда проводит в воздухе до трех минут, когда обстоятельства требуют большей осторожности.

Государственные субсидии шотландского правительства позволяют снижать стоимость билетов для островитян, в то время как туристы платят от 20 до 57 долларов за возможность испытать на себе невероятные ощущения кратчайшего перелета в мире. По словам одного из пилотов, "каждый полет уникален, а эмоции пассажиров, впервые переживающих это, — бесценны".

В летние месяцы, когда спрос на рейс значительно растет благодаря туристам, местные жители могут рассчитывать на регулярность и доступность перелетов, что поддерживается высоким уровнем профессионализма и ответственности авиакомпании. Этот рейс не только связывает два маленьких острова, но и привлекает внимание мировых медиа и туристов, желающих ощутить необычность кратчайшего коммерческого авиамаршрута в мире.