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Между островами: сколько длится кратчайший авиаперелет

Самый короткий коммерческий перелет занимает менее 2 минут

24 июня 2024, 16:32
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Шотландии существует кратчайший коммерческий авиарейс в мире, соединяющий острова Вестрей и Папа-Уэстрей. Обычно этот перелет длится около 90 секунд. Рейс обслуживает авиакомпания Loganair на самолете Britten-Norman Islander, который может вместить восемь пассажиров.

Между островами: сколько длится кратчайший авиаперелет

Самый короткий коммерческий перелет занимает менее 2 минут

Несмотря на то, что расстояние в 2,7 км между двумя островами меньше длины большинства взлетно-посадочных полос больших аэропортов, для 690 жителей Вестрея и Папа-Вестрея этот перелет жизненно важен. В условиях часто непредсказуемой погоды и бурных вод, усложняющих паромное сообщение, авиаперелеты становятся оптимальным способом передвижения.


Хотя при благоприятных погодных условиях перелет может занимать менее минуты, небольшой самолет иногда проводит в воздухе до трех минут, когда обстоятельства требуют большей осторожности.

Государственные субсидии шотландского правительства позволяют снижать стоимость билетов для островитян, в то время как туристы платят от 20 до 57 долларов за возможность испытать на себе невероятные ощущения кратчайшего перелета в мире. По словам одного из пилотов, "каждый полет уникален, а эмоции пассажиров, впервые переживающих это, — бесценны".

В летние месяцы, когда спрос на рейс значительно растет благодаря туристам, местные жители могут рассчитывать на регулярность и доступность перелетов, что поддерживается высоким уровнем профессионализма и ответственности авиакомпании. Этот рейс не только связывает два маленьких острова, но и привлекает внимание мировых медиа и туристов, желающих ощутить необычность кратчайшего коммерческого авиамаршрута в мире.



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Источник: https://www.odditycentral.com/news/the-worlds-shortest-commercial-flight-is-over-in-less-than-2-minutes.html
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