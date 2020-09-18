Mattel выпустила “мертвую” куклу Барби (фото)

Компания Mattel уже во второй раз удивит любителей знаменитых кукол Барби, выпустив ее “неживую” версию ко Дню мертвых. Этот праздник традиционно проходит в Мексике, Гватемале, Никарагуа и других латиноамериканских странах в первые дни ноября и очень популярен там. Об этом сообщает CNN.

Уже известно, что у Барби будет необычный макияж - в стиле calavera (с исп. - череп).

“Барби празднует освященную веками традицию #DiaDeMuertos с новой коллекционной куклой, чтящей символы и ритуалы праздника”, - отмечается в официальном аккаунте Барби в Instagram.

Назвали новую куклу La Catarina - такое же имя было у персонажа сатирического мультфильма иллюстратора Хосе Гуадалупе Посады. Художник Диего Ривера назвал женский скелет, который появляется в картине, “Ла Калавера Катрина”. Именно поэтому новая Барби и называется “Катариной”.





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