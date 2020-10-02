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Главная Новости Общество невероятно Любовь вечна: фотограф сняла красивую пожилую пару (фото)
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Любовь вечна: фотограф сняла красивую пожилую пару (фото)

Пара вместе уже больше 70 лет

сегодня, 20:52
Автор:

Любовь Блажко

Суджата Сетия является известным и востребованным фотографом в Лондоне. Женщина часто устраивает романтические съемки для пожилых пар. И среди ее моделей оказалась семья, которая вместе уже на протяжении 70 лет. Об этом пишет издание apostrophe. 

Любовь вечна: фотограф сняла красивую пожилую пару (фото)

Фотограф сняла красивую пожилую пару. Фото: apostrophe

Эти фотографии – лучшее доказательство того, что любовь на всю жизнь не только существует, но и вполне возможна. И пожилые люди на фото – яркий тому пример, правда? 

95-летний Мел и 90-летняя Вера вместе уже 72 года,и 68 из них состоят в официальном браке. За свою семейную жизнь они столкнулись не с одной проблемой и препятствием. А пандемия лишила их возможности видеть своих внуков и правнуков некоторое время, но их крепкий союз смог справиться и с этим испытанием. 

Сами супруги рассказывают, что секрет счастливого брака заключается в доверии друг к другу и постоянной поддержке. И пока рядом твоя вторая половинка, то все проблемы кажутся сущим пустяком, уверены они. 

Суджата также завоевала любовь своих клиентов тем, что преподает в Школе фотографии. На занятиях она учит своих студентов не только качественно делать снимки, но и учиться находить уникальные истории людей. Например, как история любви Мела и Веры. 

Ранее мы сообщали, невеста сделала жениху трогательный сюрприз: отвезла его в дом престарелых.


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