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Главная Новости Общество события Невеста сделала жениху трогательный сюрприз: отвезла его в дом престарелых (фото)
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Невеста сделала жениху трогательный сюрприз: отвезла его в дом престарелых (фото)

Невеста закрыла жениху глаза темной повязкой и подвела к стеклянной двери, за которой ждали его родные

29 сентября 2020, 19:55
Автор:

Любовь Блажко

Невеста Кристина решила сделать своему жениху необычный подарок на свадьбу, отведя его в дом престарелых к бабушке и дедушке. Об этом трогательном поступке рассказал их свадебный фотограф по имени Брендан Самуэльс, передает издание segodnya.

Невеста сделала жениху трогательный сюрприз: отвезла его в дом престарелых (фото)

Невеста сделала жениху трогательный сюрприз. Фото: pixabay

Девушка завязала глаза любимого лентой, и подвела его к двери дома престарелых. Бабушка с дедушкой знали об этом сюрпризе, поэтому дедушка одел свой самый лучший нарядный костюм, а бабушка решила подарить молодоженам конверт с деньгами. 

Фотограф поделился, что когда Питер снял повязку и увидел своих родных, то просто расплылся в искренней улыбке. А Кристина, которая стояла рядом в этот трогательный момент, не выдержала и расплакалась. 

Молодоженов не захотели впускать внутрь здания из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 

Брендана Самуэльса настолько растрогал этот поступок, что он призвал абсолютно всех людей находить время, чтобы позвонить своим близким. 

"Отправьте им видеосообщение, напишите письмо. Именно они нянчили вас, пока родители уходили на работу. Это они с гордостью рассказывают о вас друзьям и помогают вам понять, что такое безусловная любовь", — поделился фотохудожник. 


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