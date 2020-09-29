Невеста сделала жениху трогательный сюрприз: отвезла его в дом престарелых (фото)

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Любовь Блажко
Невеста Кристина решила сделать своему жениху необычный подарок на свадьбу, отведя его в дом престарелых к бабушке и дедушке. Об этом трогательном поступке рассказал их свадебный фотограф по имени Брендан Самуэльс, передает издание segodnya.
Невеста сделала жениху трогательный сюрприз. Фото: pixabay
Девушка завязала глаза любимого лентой, и подвела его к двери дома престарелых. Бабушка с дедушкой знали об этом сюрпризе, поэтому дедушка одел свой самый лучший нарядный костюм, а бабушка решила подарить молодоженам конверт с деньгами.
Фотограф поделился, что когда Питер снял повязку и увидел своих родных, то просто расплылся в искренней улыбке. А Кристина, которая стояла рядом в этот трогательный момент, не выдержала и расплакалась.
Молодоженов не захотели впускать внутрь здания из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Брендана Самуэльса настолько растрогал этот поступок, что он призвал абсолютно всех людей находить время, чтобы позвонить своим близким.
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