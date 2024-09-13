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16-летний Эрик Килберн установил рекорд по размерам ступни и ладони

Школьник из Мичигана признан величайшим подростком в мире по версии Гиннеса

сегодня, 17:49
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Черновалова Кристина

В маленьком городке Гудрич, штат Мичиган, США, 16-летний Эрик Килберн осуществил невероятное достижение, войдя в историю как носитель самых больших ступней и ладоней среди живых подростков. Он теперь официально признан Книгой рекордов Гиннеса, благодаря своим несоразмерным размерам – 34,30 см в ступне и 23,20 см в ладонях. Эрик носит американский размер обуви 23 (эквивалент 56-57 украинского), что значительно превышает средний размер для взрослых мужчин.

16-летний Эрик Килберн установил рекорд по размерам ступни и ладони

Подросток с самыми большими руками и ногами в мире

С детства Эрик отличался среди ровесников. Он быстро понял, что его рост и размеры необычны. По словам подростка, проблемы с покупкой обуви начались еще в классе. Рекордсмен рассказывает, что большие ступни и ладони часто становились препятствием в обычных ситуациях, но помогли ему войти в мир рекордов. Эрик и его мама Ребекка решили узнать, может ли его уникальность претендовать на мировое признание. Совместными усилиями, с поддержкой близких друзей и поощрением семьи, юноша подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Его история быстро завоевала популярность в интернете, что привлекло внимание крупных обувных брендов, таких как Puma и Under Armour. Эти компании предложили Эрику специально изготовленную обувь, ставшую не только практическим решением, но и знаком внимания со стороны глобального сообщества.

"Было очень круто видеть, как многие люди искренне заботятся о том, чтобы помочь другим", — говорит он.

16-летний Эрик Килберн установил рекорд по размерам ступни и ладони - фото 2

Эрик не только выделяется своими размерами, но активно занимается спортом, обладая натуральными преимуществами в баскетболе и футболе. Он также имеет уникальные хобби, как ковка металла и работа с деревом, которыми он увлекается вместе с дедушкой.

Смотря на будущее, Эрик стремится использовать свою уникальность для помощи другим. Он планирует присоединиться к The Big Shoe Network, некоммерческой организации, которую основала его мама для помощи людям с большими размерами одежды и обуви.




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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2024/9/meet-the-teenager-with-the-largest-hands-and-feet-in-the-world
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