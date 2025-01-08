2025 год может стать катастрофой: что такое теория WTF

В конце 2024 года в социальных сетях распространилась новая конспирологическая теория под названием WTF. Она предполагает, что 2025 год может стать катастрофическим для человечества. Основой этой теории являются параллели с предыдущими годами, которые начинались в среду и ознаменовались рядом глобальных трагедий, в частности, пандемией коронавируса, войной в Украине или Чернобыльской катастрофой.

Что такое теория WTF о катастрофе в 2025 году

Что такое теория WTF?

Название теории является аббревиатурой, состоящей из первых букв трех первых дней года: Wednesday (среда), Thursday (четверг) и Friday (пятница). Также эта аббревиатура совпадает с популярным выражением "What the fuck?" ("Какого черта!?").

Теория строится на наблюдении, что начинавшиеся в среду годы связаны с большими катастрофами. Вот главные примеры, которые используют сторонники теории WTF для подтверждения своих убеждений относительно приближения конца света:

— 1986 год – авария на Чернобыльской АЭС и катастрофа шаттла "Челленджер".

— 2003 год – война в Ираке и катастрофа шаттла "Колумбия".

— 2014 год – война в Украине, катастрофа MH17 и вспышка Эболы.

— 2020 год – пандемия коронавируса, изменившая жизнь миллиардов людей.

Одним из популярных мнений среди сторонников теории WTF, почему мир в 2025 году может постигнуть катастрофа, считают российско-украинскую войну, а именно использование Путиным ядерного оружия. Этот фактор вызывает опасения относительно возможного начала третьей мировой войны и конца света. Среди других угроз также называют новые болезни, искусственный интеллект или природные катастрофы, как землетрясения, цунами или падение метеорита.

Отметим, что конспирологические теории, такие как WTF, базируются на статистических совпадениях и человеческой склонности искать закономерности в случайностях. Нет никаких оптимальных оснований полагать, что начало года в среду описывает глобальные действия. Однако, вне зависимости от теорий, мировые угрозы, такие как климатические изменения, войны и пандемии, остаются актуальными.

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