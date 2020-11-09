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4 поступка беременных женщин, которые повергнут вас в шок!

Неуравновешенное эмоциональное состояние женщины во время беременности считается нормой, ведь гормоны в этот период просто зашкаливают. Если дело только в скандалах, постоянных перепадах настроения – это еще можно пережить, а вот что делать, если беременная жена решает угнать машину на парковке супермаркета?

сегодня, 16:12
Автор:

Седлецкая Татьяна


4 поступка беременных женщин, которые повергнут вас в шок!

Фото: m24.ru

1.      Ах, беременность, эти прекрасные 9 месяцев — лучшее время, чтобы позаботиться о себе, о будущем малыше и угнать машину-другую. Одним субботним днем в Мичигане четверо ребят решили угнать автомобиль, одна из угонщиц была на 9-ом месяце беременности. Полиция тут же вышла на след преступников. Трое членов группировки бросились бежать, а беременная женщина взяла и родила – в самый подходящий момент.  

 

2.      В 2013 году беременная разделась в харьковском метро! В час пик жена местного художника Юлия Дроздик зашла в вагон метро в одном лишь покрывале, потом сбросила ее и несколько минут молча простояла нагишом. Во время акции Юлию сопровождали муж и несколько друзей. В тот же день видео появилось в интернете, а немного позже на своих страничках в социальных сетях супруги объяснили, что таким образом привлекали внимание к проблеме насилия над женщинами.

 

3.      Этот случай произошел зимой в 2010 году в одной из областей Украины. Прогуливаясь по лесопарковой зоне, девушка на 6-ом месяце беременности увидела лошадь, запряженную в сани. Вспомнив свое детство, и отчаянно захотев прокатиться в саночках по зимнему лесу, девушка…угнала лошадь. Сначала все было хорошо, но потом лошадь перешла в галоп. Остановить упряжку удалось лишь когда лошадь вместе с санями въехала в открытые двери магазина. Будущая мама убежала домой, но местные еще долго смеялись и вспоминали эту историю, которая, к счастью, для всех закончилась хорошо.

 

4.      Неадекватность поведения беременной женщины может быть так же вызвана ее страхами, фобиями и навязчивыми состояниями, что так же относят к понятию психоза. Например, одна будущая мама на 8-ом месяце беременности активно воровала из ближайшего супермаркета колбасу в страхе, что когда родит малыша им нечего будет есть, так как она останется без постоянного дохода. Другая же постоянно изводила своего мужа по поводу наличия микробов в доме, перемывая полы и натирая поверхности по 10 раз за день. 


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