4 поступка беременных женщин, которые повергнут вас в шок!

Язык
BTC/USD
15352.38
ETH/USD
447.96
LTC/USD
59.64
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Седлецкая Татьяна
Фото: m24.ru
1.
Ах, беременность, эти прекрасные 9 месяцев — лучшее
время, чтобы позаботиться о себе, о будущем малыше и угнать машину-другую.
Одним субботним днем в Мичигане четверо ребят решили угнать автомобиль, одна из
угонщиц была на 9-ом месяце беременности. Полиция тут же вышла на след
преступников. Трое членов группировки бросились бежать, а беременная женщина
взяла и родила – в самый подходящий момент.
2.
В 2013 году беременная разделась в харьковском метро! В
час пик жена местного художника Юлия Дроздик зашла в вагон метро в одном лишь
покрывале, потом сбросила ее и несколько минут молча простояла нагишом. Во
время акции Юлию сопровождали муж и несколько друзей. В тот же день видео
появилось в интернете, а немного позже на своих страничках в социальных сетях супруги
объяснили, что таким образом привлекали внимание к проблеме насилия над
женщинами.
3.
Этот случай произошел зимой в 2010 году в одной из
областей Украины. Прогуливаясь по лесопарковой зоне, девушка на 6-ом месяце
беременности увидела лошадь, запряженную в сани. Вспомнив свое детство, и
отчаянно захотев прокатиться в саночках по зимнему лесу, девушка…угнала лошадь.
Сначала все было хорошо, но потом лошадь перешла в галоп. Остановить упряжку
удалось лишь когда лошадь вместе с санями въехала в открытые двери магазина.
Будущая мама убежала домой, но местные еще долго смеялись и вспоминали эту
историю, которая, к счастью, для всех закончилась хорошо.
4.
Неадекватность поведения беременной женщины может быть
так же вызвана ее страхами, фобиями и навязчивыми состояниями, что так же
относят к понятию психоза. Например, одна будущая мама на 8-ом месяце
беременности активно воровала из ближайшего супермаркета колбасу в страхе, что
когда родит малыша им нечего будет есть, так как она останется без постоянного
дохода. Другая же постоянно изводила своего мужа по поводу наличия микробов в
доме, перемывая полы и натирая поверхности по 10 раз за день.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости