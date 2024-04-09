7-летняя девочка собрала $10 000 на памятник умершей матери: подробности

В маленьком городке Алабамы 7-летняя Эмури Джонсон начала свой небольшой бизнес – лимонадный киоск. Однако цель этого замысла значительно отличается от привычных детских игр или попыток заработать новую игрушку. Эмури решила собрать средства не для себя, а для памяти своей недавно умершей матери, Карли Борднер.

Jennifer Bordner | Эмури Джонсон с мамой

Трагедия обрушилась на семью в марте, когда Карли Борднер внезапно ушла из жизни, оставив после себя не только разоренную семью, но и неначавшиеся дела и невысказанные слова. Потеряв одного из самых важных людей в своей жизни, маленькая Эмури не опустила рук. Вместо этого она решила действовать.

По словам ее бабушки, Дженнифер Борднер, Эмури всегда отличалась особенной отзывчивостью и желанием помогать другим. Да, идея открыть лимонадный киоск для сбора средств на памятник своей матери стала проявлением не только детской инициативы, но и глубокого понимания важности памяти и благодарности.

Информация о благородной миссии Эмури быстро разошлась по социальным сетям, привлекая внимание не только жителей их города, но и людей издалека. Соседи, пожарные, медицинские работники, а также местные политики останавливались у стенда, чтобы поддержать маленькую предпринимательницу. Многие посетители давали больше, чем стоимость одного стакана лимонада, проявляя свою поддержку и солидарность с семьей.

Благодаря ее стараниям и неравнодушию общины удалось собрать почти $10 000. Эта сумма значительно превысила первоначальные ожидания и потребности, поскольку несколько компаний, специализирующихся на изготовлении памятников, тронулись историей Эмури и предложили свои услуги бесплатно.

Эта история стала больше, чем просто сбор средств. Она продемонстрировала, как акт доброты может объединить сообщество, принести утешение и поддержку во времена горя, а также показать силу сочувствия и сплоченности. Дженнифер Борднер выразила глубокую признательность всем принявшим участие: "Это не только помогло исцелить нашу семью, но и показало, что в мире еще много добра".