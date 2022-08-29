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5 фотографий, показывающих насколько ужасающей может быть жара

С каждым годом мир все больше испытывает летнюю жару, и многих это серьезно беспокоит.

сегодня, 01:21
Автор:

Slava Kot
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Безумно высокие температуры влияют не только на людей, но и на окружающие предметы обихода. Пользователи социальных сетей делят своими фотографиями, которые демонстрируют ужасающие последствия высоких температур.

5 фотографий, показывающих насколько ужасающей может быть жара

Фотографии показывающие насколько ужасающей может быть жара. Фото их открытых источников

Вот в одном австралийском городке перегрелся асфальт и прилип к колесам автомобиля. Часто для предотвращения таких случаев дорогу поливают холодной водой.

5 фотографий, показывающих насколько ужасающей может быть жара - фото 2

Кроме дорожного покрытия могут таять и сами машины. По утверждениям брата Дэвида Ландрума, такой случай произошел в Кувейте, где температура достигла фантастических 63 градусов по Цельсию.

Даже в таких привычно жарких странах, как Пуэрто-Рико, не все приборы выдерживают жару. В одном из гостиничных номеров не выдержав высоких температур, расплавился потолочный вентилятор.

5 фотографий, показывающих насколько ужасающей может быть жара - фото 3

Кроме обычно жарких стран, аномальная высокая температура добралась и до Англии. В одном из приморских городков Джейсвик был растоплен дорожный светофор. Температура достигла отметки в 40 градусов, что является фантастическим показателем для Соединенного королевства.

5 фотографий, показывающих насколько ужасающей может быть жара - фото 4

И снова Австралия. Здесь, кроме дорожного покрытия, топятся даже детские горки от аномальной жары.

5 фотографий, показывающих насколько ужасающей может быть жара - фото 5

Кроме этого, многие пользователи социальных сетей публикуют снимки разных проявлений высоких температур. Среди них чаще всего встречаются растопленные продукты на полках магазинов, разбитые окна, сгоревшая техника, расплавленные вывески и пластиковая вагонка на домах.

Ранее портал Комментарии, ссылаясь на Укргидрометцентр, писал о погодных условиях в Украине. По прогнозам украинских синоптиков, наша страна ожидает дожди и жару до +36 градусов.



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