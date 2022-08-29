5 фотографий, показывающих насколько ужасающей может быть жара

Безумно высокие температуры влияют не только на людей, но и на окружающие предметы обихода. Пользователи социальных сетей делят своими фотографиями, которые демонстрируют ужасающие последствия высоких температур.

Фотографии показывающие насколько ужасающей может быть жара. Фото их открытых источников

Вот в одном австралийском городке перегрелся асфальт и прилип к колесам автомобиля. Часто для предотвращения таких случаев дорогу поливают холодной водой.





Кроме дорожного покрытия могут таять и сами машины. По утверждениям брата Дэвида Ландрума, такой случай произошел в Кувейте, где температура достигла фантастических 63 градусов по Цельсию.

Даже в таких привычно жарких странах, как Пуэрто-Рико, не все приборы выдерживают жару. В одном из гостиничных номеров не выдержав высоких температур, расплавился потолочный вентилятор.





Кроме обычно жарких стран, аномальная высокая температура добралась и до Англии. В одном из приморских городков Джейсвик был растоплен дорожный светофор. Температура достигла отметки в 40 градусов, что является фантастическим показателем для Соединенного королевства.







И снова Австралия. Здесь, кроме дорожного покрытия, топятся даже детские горки от аномальной жары.





Кроме этого, многие пользователи социальных сетей публикуют снимки разных проявлений высоких температур. Среди них чаще всего встречаются растопленные продукты на полках магазинов, разбитые окна, сгоревшая техника, расплавленные вывески и пластиковая вагонка на домах.



Ранее портал Комментарии, ссылаясь на Укргидрометцентр, писал о погодных условиях в Украине. По прогнозам украинских синоптиков, наша страна ожидает дожди и жару до +36 градусов.



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