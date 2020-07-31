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"Командирский, на дачу": в Киеве продают танк Т-34 времен Второй мировой войны

Пользователь OLХ пишет, что танк времен Второй мировой войны подойдет для памятника или на дачу

сегодня, 12:20
Автор:

Елена Волкова
"Командирский, на дачу": в Киеве продают танк Т-34 времен Второй мировой войны

В Киеве с помощью сервиса объявлений продают отреставрированный танк времен Второй мировой войны. Так, на платформе OLХ появилось частное объявление о продаже танка времен Второй мировой войны Т-34-76.

"Командирский. Образца 1941 г. Реставрирован. Отсутствуют: двигатель, КПП и приборы. Пушка-макет. Можно буксировать. Очень подойдет для памятника или на дачу", - говорится в описании объявления.

Танк продается в Киеве по цене 50 тысяч долларов США.

Ранее мы сообщали, что отдыхающие на одном из харьковских пляжей были напуганы низким полетом двух вертолетов, один из которых воздушным потоком перевернул надувную лодку. На одном из пляжей под Харьковом прямо над отдыхающими людьми на низкой высоте пролетели два вертолета. 

"Отдых отдыхом, а военные учения сами себя не проведут. Такие они, суровые украинские аттракционы", - говорится в сообщении.


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