Под Харьковом вертолеты опрокинули лодку и напугали туристов (ВИДЕО)

Отдыхающие на одном из харьковских пляжей были напуганы низким полетом двух вертолетов, один из которых воздушным потоком перевернул надувную лодку. Об этом пишет “Корреспондент”.

На одном из пляжей под Харьковом прямо над отдыхающими людьми на низкой высоте пролетели два вертолета. Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал Инсайдер UA.

"Отдых отдыхом, а военные учения сами себя не проведут. Такие они, суровые украинские аттракционы", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как один из вертолетов воздушной волной перевернул лодку.

Ранее “Комментарии” сообщали, что британская компания Qinetiq завершила первую в Великобритании демонстрацию пилотируемого беспилотного объединения (MUM-T), используя стандартный легкий вертолет Airbus Helicopters H125, который действовал совместно с "полуавтономным дроном".



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