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Коктейль из мышьяка и серы: кого как магнитом притягивает самое токсичное озеро планеты

Озеро Лагуна-Верде называют наиболее токсичным озером, туристам к нему не рекомендуют даже близко подходить

сегодня, 18:52
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Ткачик Олеся

Скрытое среди горных массивов Боливии, озеро Лагуна-Верде очаровывает своими изумрудно-зелеными водами, однако за этой красотой скрывается смертельная опасность. Это одно из самых ядовитых озер на планете.

Коктейль из мышьяка и серы: кого как магнитом притягивает самое токсичное озеро планеты

Озеро Лагуна-Верде

Расположенное у подножия величественного вулкана Ликанкабур в заповеднике Андская фауна Эдуардо Абароа, озеро находится на высоте более 4300 метров над уровнем моря. Его воды содержат высокие концентрации мышьяка, меди и других токсичных минералов, что делает их абсолютно непригодными для жизни. Самое высокое содержание растворенной меди придает озеру его уникальный зеленый оттенок, который меняется от бирюзового до насыщенно-зеленого в зависимости от ветра и минеральных процессов в воде.

Токсичность Лагуна Верде является результатом естественных геологических процессов. Вулканическая активность Ликанкабура способствует попаданию минералов в воду, создавая смертельно опасный коктейль из мышьяка, свинца и серы. Из-за этого в озере не могут существовать живые организмы, а даже птицы, обычно населяющие андийские водоемы, избегают его берегов.

Несмотря на опасность, Лагуна-Верде привлекает путешественников и фотографов своей инопланетной красотой. Исследователи изучают экстремальные условия озера, чтобы лучше понять, как может существовать жизнь в подобных средах на других планетах, в частности на Марсе. Высокий уровень ультрафиолетового излучения, экстремальный химический состав и суровый климат делают эту локацию ценным объектом для астробиологических исследований.

При всей привлекательности посетителям советуют любоваться озером с безопасного расстояния, ведь любой контакт с его водой может быть опасен. Дополнительной угрозой является высота, что часто приводит к горной болезни у туристов, не успевших адаптироваться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о шокирующих изменениях, происходящих с астронавтами в космосе.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/mars-experts-investigate-one-worlds-34961410
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