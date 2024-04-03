Когда украинцы могут увидеть большое солнечное затмение 2024 года: подробности

В понедельник, 8 апреля 2024 г., небесные наблюдатели и астрономическое сообщество со всего мира станут свидетелями одного из самых ожидаемых астрономических событий года — большого солнечного затмения. Это уникальное событие, которое начнется в 18:42 по Киеву и продлится до 23:52, обещает захватить внимание миллионов людей по всему миру. Самый зрелищный момент затмения, который достигнет своего апогея в 20:18, будет длиться всего 4 минуты, однако этого времени будет достаточно, чтобы заглянуть в тайны космоса.

Большое солнечное затмение: когда и где наблюдать

Затемнение произойдет в момент, когда Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние, в результате чего его силуэт накроет собой Солнце, превращая день в ночь. Следует отметить, что такое полное солнечное затмение будет видно только с ограниченных территорий, включая некоторые регионы Мексики, Канады, Соединенных Штатов, а также части Южной Америки и Европы – Исландии, Ирландии, Западной Португалии и Великобритании.

Астрологи подчеркивают, что это затмение, происходящее в знаке Овна, символизирует закрытие весеннего сезона затмений 2024 года. Они считают, что его энергетическое влияние распространится далеко за пределы тех мест, где оно будет видно невооруженным глазом, воздействуя на людей по всей планете.

Несмотря на то, что у жителей Украины нет возможности наблюдать это явление напрямую, современные технологии позволят каждому желающему стать частью события благодаря прямой трансляции на YouTube-канале NASA. Да, украинцы и люди со всего мира смогут наблюдать за этим чрезвычайным явлением в режиме реального времени, не выходя из дома.

Полное солнечное затмение является исключительным событием, когда Луна полностью прикрывает Солнце, позволяя наблюдателям увидеть корону Солнца – его внешнюю атмосферу, которая обычно остается скрытой за ослепительным светом. Этот момент обещает стать неповторимым опытом для всех, кто изъявит желание стать свидетелем космического театра природы.