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Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото

Природа всегда возьмет свое

сегодня, 13:43
Автор:

Любовь Блажко

Человечество уже на протяжении многих лет пытается подружиться с природой: строит высокие дома, покрывает дороги асфальтом и создает целые современные мегаполисы. Однако природа гораздо хитрее нас, поэтому всегда найдет способ напомнить о себе, даже когда мы этого совсем не ожидаем. 

Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото

Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей. Фото: unsplash

Звери, птицы и насекомые порой могут приходить к нам в гости совсем без приглашения. Или новые ростки могут пробиваться сквозь бетонные плиты – и это похоже на настоящее чудо, правда?

Предлагаем вам на несколько минут отвлечься и посмотреть подборку невероятных снимков, которые наглядно демонстрируют, что природа обладает огромной силой и загадочностью. 

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Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 3
Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 4
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Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 6
Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 7
Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 8
Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 9
Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 10
Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 11
Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 12
Когда природа бесцеремонно вторгается в жизнь людей: подборка невероятных фото - фото 13

Ранее издание "Комментарии" сообщало, лучшие фотографии природы за последние 10 лет. Известный конкурс British Wildlife Photography Awards в этом году так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. Но организаторы смогли найти хорошую альтернативу: они организовали выставку на честь 10-летия этого конкурса. Выставка стартовала в оффлайне с 19 сентября и будет длится до марта 2021 года. На ней представлены фотоработы, которые стали лауреатами за всю историю конкурса. Есть среди них и снимки, которые стали победителями благодаря высоким оценкам жюри. 



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Источник: https://newsyou.info/kak-priroda-vtorgaetsya-v-civilizaciyu
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