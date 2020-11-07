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Главная Новости Общество невероятно Кит-убийца решил пообедать девушкой, плывающей на байдарке - опубликовано видео нападения
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Кит-убийца решил пообедать девушкой, плывающей на байдарке - опубликовано видео нападения

Девушка цела, байдарка тоже, зато впечатлений на всю жизнь

сегодня, 00:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

Киты-касатки внешне милейшие создания. Но это впечатление очень обманчиво. Те, кто знает повадки животных, не зря называют их "кит-убийца". Касатки – это крупнейшие плотоядные дельфины. Они едят буквально все, что дышит и шевелится: рыбу, моллюсков, других морских млекопитающих. При чем, когда животное сыто, оно абсолютно безопасно и дружелюбно. В противном случае лучше держаться от него подальше: если касатки проголодаются, то они без раздумий нападают на любого, кто окажется в зоне досягаемости. Это могут быть киты, других виды дельфинов, моржи, морские котики, и даже пингвины. Причем не имеет значения какая жертва по размеру – если она больше касатки, с ней расправляются стадом. И очень жестоко – сначала выматывают жертву, потом на живую отрывают куски плоти, кромсают плавники. 

Кит-убийца решил пообедать девушкой, плывающей на байдарке - опубликовано видео нападения

На опубликованном видео видно, что касатка не побоялась заплыть в акваторию пляжа. Видно, что животное проголодалось не на шутку, решив поохотиться на девушку на байдарке. За какие-то доли секунд, она выпрыгнула из воды и вцепилась в жертву пастью. К счастью, девушка отделалась испугом, так как уже через мгновение кит-убийца отказался от затеи пообедать человечиной.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J8gvV6plZLU
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