Как выглядит самое большое дерево в мире: занимает площадь более 8 000 квадратных метров

На пляже Пиранги-ду-Норти в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти растет уникальное дерево кешью, поражающее своими размерами и возрастом. Дерево Пиранги, как его называют местные жители, занимает площадь 8400 квадратных метров, равную примерно 70 обычным деревьям кешью. Этот гигант был признан самым большим деревом кешью в мире Книгой рекордов Гиннеса.

Самое большое в мире дерево кешью

По легенде, дерево было посажено в 1888 году местным рыболовом, но эксперты считают, что его возраст может превышать тысячу лет. Генетическая аномалия привела к тому, что ветви дерева растут в сторону, а не вверх, касаясь земли и формируя новые корни. Это позволило дереву разрастаться до невероятных размеров.

Дерево Пиранги стало одной из главных туристических достопримечательностей региона. Ежегодно его посещают около 300 000 туристов, приезжающих полюбоваться этим чудом природы. Дерево также приносит практическую пользу, производя более 60 тысяч плодов кешью в год.





Интересно, что дерево Пиранги имеет конкурента на звание крупнейшего дерева кешью в мире. На побережье штата Пиауи произрастает еще одно гигантское дерево кешью, площадь которого, по некоторым данным, составляет 8800 квадратных метров. Однако это утверждение пока не подтверждено официально.

Независимо от того, какое из этих деревьев самое большое, они оба являются уникальными природными явлениями, которые демонстрируют удивительную силу и приспособленность природы.

Ранее "Комментарии" писали, что в Таиланде местные жители продолжают употреблять кои пла – блюдо, которое ежегодно становится причиной смерти примерно 20 000 человек. Это блюдо, которое на первый взгляд кажется обычным салатом, действительно содержит большую опасность: живые паразиты, обитающие в сырой речной рыбе, могут вызвать агрессивный рак желчных протоков.