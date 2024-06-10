Как выглядит самая маленькая тюрьма в мире

В небольшом, но живописном уголке мира находится одна из самых необычных и маленьких тюрем планеты. Речь идет о тюремном заведении на острове Сарк, одном из Канальных островов, подчиняющихся Великобритании. Эта тюрьма, часто описываемая как самая маленькая в мире, представляет собой здание с двумя камерами.

самая маленькая тюрьма в мире

Сарк — это маленький остров с населением около 500 человек, и его тюрьма, построенная в 1856 году, служила местом для временного содержания мелких правонарушителей. Интересно, что последний раз тюрьма использовалась в 1970 году, и с тех пор она открыта для посещений. Здание тюрьмы состоит из одной небольшой камеры размером 2 на 3 метра и небольшой каморки для охранника.





В наши дни тюрьма на Сарк редко используется по назначению. Благодаря низкому уровню преступности на острове, чаще всего она остается пустой. Однако она все еще функционирует и готова к приему заключенных, если таковые вдруг появятся. В случае необходимости заключенные могут быть помещены в эти камеры на срок до двух недель, что является максимальным сроком наказания, который может быть назначен местными властями.





Тюрьма Сарк выделяется не только своими размерами, но и архитектурой. Стены, выложенные из местного камня, и толстые деревянные двери с железными засовами напоминают о прошлых временах

Помимо своей основной функции, тюрьма стала настоящей достопримечательностью острова. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть одну из самых маленьких тюрем мира и узнать о ее истории. Экскурсии позволяют посетителям заглянуть в камеры и даже на мгновение ощутить себя заключенными, несмотря на то, что двери на замке уже давно не закрываются.