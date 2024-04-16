Как выглядит модель с самой темной кожей в мире: история Няким Гатвеч

Няким Гатвеч, 30-летняя модель из Южного Судана, стала известна в мире моды не только из-за своего непревзойденного профессионализма, но и благодаря самому темному оттенку кожи среди профессиональных моделей.

Как выглядит модель с самой темной кожей в мире

Ее жизненный путь нельзя назвать лёгким. Ее мать, беременная Няким, убежала от войны в Южном Судане, и Няким родилась в лагере беженцев в Эфиопии. Следующие девять лет своей жизни она провела в лагере в Кении, прежде чем иммигрировать в Соединенные Штаты, в город Буффало. Уже с раннего детства Гатвеч сталкивалась с жестокими насмешками и комментариями в адрес своего внешнего облика. В школьном классе ее иногда даже не замечали при выключенном свете.

Вместо того, чтобы показаться, Няким взяла пример с модели Тайры Бэнкс и решила, что успех в модельной карьере вполне достижим. В течение своей карьеры ей неоднократно предлагали процедуру отбеливания кожи, которую она категорически отклоняла, относясь к своей уникальности как преимуществу, а не недостатку.





Несмотря на скептическое отношение некоторых модельных агентств, утверждавших, что из-за ее "необычного" облика она не сможет стать популярной, Няким доказала обратное. Сейчас она известна в социальных сетях, имея почти миллион подписчиков в Instagram, где она часто делится сообщениями о самопринятии и внутренней красоте.

"Не позволяйте стандартам влиять на вашу душу, оставайтесь собой", – такими словами Няким вдохновляет фолловеров в социальных сетях.

Гатвеч активно использует свой голос для поддержки других моделей африканского происхождения, подчеркивая важность непоколебимой веры в себя и свою уникальность в мире, часто пытающемся навязать свои стандарты. Ее история является свидетельством того, что настоящая красота и успех лежат вне стандартов и могут быть достигнуты благодаря силе духа и внутреннему миру.