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Главная Новости Общество невероятно Как выглядит дом истинного фаната пива: 5 невероятных фото
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Как выглядит дом истинного фаната пива: 5 невероятных фото

Дизайн этой квартиры сможет удивить каждого

сегодня, 20:41
Автор:

Любовь Блажко

В интернете можно легко найти множество идей того, как сделать свое жилье уютным, но при этом необычным. Но дизайн этого дома смог удивить всех без исключения, потому что во Флориде жил заядлый поклонник пива. Об этом пишет издание dialogueparty.

Как выглядит дом истинного фаната пива: 5 невероятных фото

Мужчина создал необычный дизайн из бутылок пива. Фото: dialogueparty

Риэлтор Кристен Кирни рассказала об этом невероятном жилище любителя популярного напитка, в котором даже обои поклеены из пивных бутылок. То есть, вместо самих обоев на станах прикреплены настоящие стеклянные бутылки. 

Но вот что самое поразительное во всей этой истории, так это то, что почти все комнаты в квартире (кроме ванной) обклеены бутылками одной фирмы пива. Покойный владелец очень любил слабоалкогольный напиток фирмы "Budweiser". Более того, истинный фанат видел свое жизненное призвание в том, чтобы сделать свой дом именно таким. Как видим, ему это вполне удалось осуществить.

Даже производитель этого пива не смог остаться в стороне, когда увидел весь масштаб этого дизайна. На своей официальной странице в Facebook компания Budweiser написала, что "идеальных домов не существует", явно намекая на то, как и должен выглядеть идеал. 


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