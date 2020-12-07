Как водой смыло: в Германии бесследно исчез фаллос длиной в два метра

Вы наверняка слышали историю о таинственном исчезновении обелиска в США, который через несколько дней якобы нашли в Румынии. Подобная история произошла в Германии, только вместо скульптуры исчезло двухметровое деревянное изделие в форме фаллоса, установленный на горе Грюнтен в 140 километрах от Мюнхена.

Из обстоятельств известно, что, в отличие от случая с американским аналогом, пришельцы не приложили к этому свои руки. Монумент весом 200 килограммов просто спилили, и оставили на месте преступления только опилки. Хотя преступление это или нет — вопрос довольно спорный, ведь об авторе и обладателе этого "произведения искусства" почти ничего не известно.

Своего рода статуя появилась на горе несколько лет назад. Если верить слухам, то это был дружеский подарок молодому парню, который совсем не понравился его семье, поэтому было принято решение затянуть изделие на гору. После воздвижения фаллос достаточно быстро превратился в памятник и стал пользоваться популярностью среди туристов.

Похожая статуя была найдена в 2017 году на горе Отшер в Австрии. Фаллос длиной полтора метра уже хотели передать монахам ордена цистерцианцев, но нашелся неизвестный деятель искусства, приладил к статуе деревянные уши, лапы и морду, поэтому фаллос превратился в нечто похожее с медведем и остался на месте.

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