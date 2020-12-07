kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19098.70

ETH/USD

589.15

LTC/USD

83.12

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно Как водой смыло: в Германии бесследно исчез фаллос длиной в два метра
commentss НОВОСТИ Все новости

Как водой смыло: в Германии бесследно исчез фаллос длиной в два метра

Статуя находилась на расстоянии в 140 км от Мюнхена

сегодня, 23:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вы наверняка слышали историю о таинственном исчезновении обелиска в США, который через несколько дней якобы нашли в Румынии. Подобная история произошла в Германии, только вместо скульптуры исчезло двухметровое деревянное изделие в форме фаллоса, установленный на горе Грюнтен в 140 километрах от Мюнхена.

Как водой смыло: в Германии бесследно исчез фаллос длиной в два метра

Из обстоятельств известно, что, в отличие от случая с американским аналогом, пришельцы не приложили к этому свои руки. Монумент весом 200 килограммов просто спилили, и оставили на месте преступления только опилки. Хотя преступление это или нет — вопрос довольно спорный, ведь об авторе и обладателе этого "произведения искусства" почти ничего не известно.

Своего рода статуя появилась на горе несколько лет назад. Если верить слухам, то это был дружеский подарок молодому парню, который совсем не понравился его семье, поэтому было принято решение затянуть изделие на гору. После воздвижения фаллос достаточно быстро превратился в памятник и стал пользоваться популярностью среди туристов.

Похожая статуя была найдена в 2017 году на горе Отшер в Австрии. Фаллос длиной полтора метра уже хотели передать монахам ордена цистерцианцев, но нашелся неизвестный деятель искусства, приладил к статуе деревянные уши, лапы и морду, поэтому фаллос превратился в нечто похожее с медведем и остался на месте.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что американский журнал Time назвал 2020 худшим годом в мировой истории. На обложке нового номера издания, цифры 2020 два раза перечеркнуты красным, а ниже надпись "Худший год из всех".

Кроме того, стало известно, что жена Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП по вине Михаила Ефремова, показала письмо, написанное ей актером уже в заключении.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/en/bavaria-theft-of-wooden-phallus-landmark-puzzles-police/a-55784066
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ