"Как у Девы Марии": женщина в тюрьме родила ребенка без физического контакта с мужчиной

Невероятный случай произошел в США, где двое заключенных — Дейзи Линк и Джоан Депаз — стали родителями, не имея возможности для физического контакта. Их история напоминает сценарий кинофильма, но это реальность, привлекшая внимание общественности.

Джоан Депаз и Дейзи Линк. Miami-Dade Corrections

Осужденные за убийство Дэйзи и Джоан отбывали наказание в разных камерах со строгим режимом изоляции в исправительном центре Тернера Найта в округе Майами-Дейд. Они начали общаться через вентиляционную шахту в своих камерах. Это стало своеобразной связью, которая помогла им сблизиться эмоционально.

По словам Дейзи, их разговоры продолжались часами и со временем они начали романтические отношения. В какой-то момент 24-летний Джоан поделился своей мечтой завести ребенка, а 29-летняя Дейзи поддержала эту идею.

Как следствие, Джоан начал передавал сперму через вентиляционную шахту, заворачивая ее в пищевую пленку. Такие манипуляции Джоан делал "каждый день, пять раз в день" в течение месяца. Несмотря на все сложности и несколько неудачных попыток, Дейзи наконец забеременела.

19 июня в больнице Джексон Мемориал родилась их дочь. Сначала семья Дейзи заподозрила, что девушка стала жертвой насилия, однако ДНК-тест подтвердил, что именно Джоан является отцом. Сама же Дейзи назвала их ребенка "чудом", а Джоан указывает, что зачатие было подобно, "как у Девы Марии".

После рождения ребенка власти перевели Дейзи Линк и Джоана Депаза в разные тюрьмы. Заботу о девочке взяла на себя мать Джоана. Сейчас Дейзи и Джоан могут видеть свою дочь только через видеосвязь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самой молодой матери в мире. Ей было всего пять лет, когда она родила.

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