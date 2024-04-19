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Как китайские ученые превращают пионы в драгоценные камни

В Китае создали бриллиант из пионов: революционный шаг в мире

19 апреля 2024, 12:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Впервые в мире ученые из Китая создали 3-каратный бриллиант из углеродных элементов, полученных из красных пионов. "Комментарии" со ссылкой на Oddity Central, сообщают, что этот удивительный артефакт был представлен в провинции Хэнань, в городе Лоянь.

Как китайские ученые превращают пионы в драгоценные камни

В Китае создали бриллиант из пионов: революционный шаг в мире

Компания Luoyang Time Promise Co., специализирующаяся на производстве искусственных бриллиантов, подарила его Лоянскому национальному саду.

Для создания этого невероятного шедевра из тройного бриллианта использовались углеродные элементы, полученные из лепестков красных пионов. Процесс его выращивания был достаточно сложным и требовал высокотехнологичного оборудования и обширной экспертизы в области научных исследований. Руководствуясь новаторским подходом, ученые смогли взломать химические связи углеродных атомов, полученных из пионов, и снова их соединить в бриллиантовую структуру.

Стоимость этого уникального бриллианта оценивается поразительной суммой в 300 000 юаней, что составляет примерно 41 400 долларов. Такой высокий уровень стоимости отражает качество и редкость данного изделия, а также огромные усилия по его созданию.

"Бриллиант оценивается в 300 000 юаней (41 400 долларов). Его выращивают с пионами с помощью нашей технологии биогенного извлечения углерода, подвергают высокой температуре и давлению, а затем обрабатывают", — сказал Ван Цзин, генеральный директор Luoyang Time Promise Co.

Достигнутый успех не только подтверждает высокий уровень китайских ученых в сфере материаловедения и химии, но и открывает новые перспективы использования природных ресурсов в производстве высококачественных материалов.



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Источник: https://www.odditycentral.com/news/world-first-chinese-scientist-create-diamond-out-of-red-peonies.html
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