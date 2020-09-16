Как будет выглядеть первый город будущего на воде (видео)

В Тихом океане у берегов Таити хотят построить город будущего - полностью автономный мегаполис на воде под названием Артизанополис. Видео того, как будет выглядеть уникальнейшее место на Земле, представил калифорнийский Институт систейдинга.

Известно, что Артизанополис рассчитан на 300 000 жителей и соглашение о реализации данного проекта подписали в Сан-Франциско правительство Французской Полинезии и вышеупомянутого института. Разработчики данного города говорят, что таким способом они хотят решить проблему повышения уровня Тихого океана. Известно, что в первый искусственный город уже инвестировали $500 000, а его строительство планируют завершить через 30 лет.

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.

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