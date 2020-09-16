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Как будет выглядеть первый город будущего на воде (видео)

Видео того, как будет выглядеть уникальнейшее место на Земле, представил калифорнийский Институт систейдинга

сегодня, 15:01
Автор:

Елена Волкова

В Тихом океане у берегов Таити хотят построить город будущего - полностью автономный мегаполис на воде под названием Артизанополис. Видео того, как будет выглядеть уникальнейшее место на Земле, представил калифорнийский Институт систейдинга.

Как будет выглядеть первый город будущего на воде (видео)

Известно, что Артизанополис рассчитан на 300 000 жителей и соглашение о реализации данного проекта подписали в Сан-Франциско правительство Французской Полинезии и вышеупомянутого института. Разработчики данного города говорят, что таким способом они хотят решить проблему повышения уровня Тихого океана. Известно, что в первый искусственный город уже инвестировали $500 000, а его строительство планируют завершить через 30 лет.

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.


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