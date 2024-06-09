Как ананас: в США выпал град экстремально-опасного размера

Во всем мире наблюдают экстремальные природные явления, которые не перестают удивлять. В частности, в начале июня в США выпал мощный град, а вместе с ним и огромная глыба льда, фото которой облетело сеть. Эта градина имела размер 18 см в диаметре.



В США выпал град размером с ананас. Фото: Вел Кастор

Изменение климата влияет и усиливает опасные атмосферные явления, представляющие угрозу для человека. В этом могли убедиться жители Техаса, где 2 июня выпал мощный град в северной части штата.

Американец Вел Кастор, который "охотится" на штормы и пытается сделать фото и видео торнадо, во время поездки в ливень обнаружил упавшую с неба огромную глыбу льда. Кастор сравнил размер этого града с ананасом и назвал кусок льда "монстром". Оказалось, что эта одна градина имела диаметр 18 см и стала рекордной в Техасе.

Это не в первый раз, когда град таких больших размеров падает в этом регионе США. Здесь в последние годы участились опасные метеорологические явления. Например, в сентябре прошлого года прошел сильный ливень с градом, некоторые размеры которого достигали бейсбольного мяча. Град разбил окна автомобилей и нанес серьезный материальный ущерб местным жителям.

В настоящее время самая большая задокументированная градина была зафиксирована в США в 2010 году. Ее размер достигал 20 см, а вес составлял 520 граммов. Также сообщалось о градине весом около килограмма, выпавшей в Бангладеш в 1986 году. Однако этот кусок льда не был задокументирован официально.

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