logo

BTC/USD

63733.28

ETH/USD

3049.19

LTC/USD

82.44

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Как 69-летний пенсионер установил новый рекорд Гиннеса, посетив 120 пабов за один день
commentss НОВОСТИ Все новости

Как 69-летний пенсионер установил новый рекорд Гиннеса, посетив 120 пабов за один день

Пенсионер из Великобритании захватывает Сидней, устанавливая новый пивной рекорд

18 апреля 2024, 15:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

69-летний Дэвид Кларксон установил новый рекорд, посетив 120 пабов за 24 часа. Этот британец, долгое время проживающий в Австралии, сумел превзойти предыдущий рекорд марафонов, составлявший 99 посещений и принадлежавший Гарри Кооросу и Джейку Лойтертону, также из Австралии.

Как 69-летний пенсионер установил новый рекорд Гиннеса, посетив 120 пабов за один день

69-летний пенсионер в сутки выпил в 120 пабах

Рекордная попытка прошла в Сиднее, где Кларксон, на пенсии бухгалтер, использовал свои навыки планирования и анализа данных для создания оптимального маршрута через пабы города. По его словам, тщательное изучение лицензий на алкоголь и использование электронных карт Google Maps помогли ему максимально эффективно использовать каждый час попытки.

Как 69-летний пенсионер установил новый рекорд Гиннеса, посетив 120 пабов за один день - фото 2

Стартовав в полдень с паба Captain Cook, Дэвид посетил каждое заведение, где покупал и выпивал по меньшей мере 125 мл жидкости — в основном безалкогольные напитки или соки, ведь общий объем выпитого за день составил около 20 литров. Посещение каждого паба фиксировалось из-за оплаченной транзакции, что стало необходимым условием для регистрации рекорда.

Для обеспечения соответствия попытки Книги рекордов Гиннесса, Кларксон окружил себя группой друзей, которые служили свидетелями в каждом из пабов. Они играли ключевую роль в поддержании точного учета посещений, а персонал пабов обеспечивал необходимые подписи в журнале попытки.

Рекордное путешествие завершилось на следующий день, когда последним пунктом стал паб "Sussex Garden Bar", расположенный в нескольких кварталах от начальной точки. Завершив свое испытание, Кларксон наконец-то позволил себе расслабиться и наслаждаться полной пинтой пива, заслуженной после утомительного, но плодотворного дня.

Напомним, что в Австралии, на реке Тумут, Адам Фаркхарсон отправился в плавание на лодке из тыквы . Корабль был вырезан из тыквы весом 900 кг. Тыкву-рекордсмена вырастил местный фермер Марк Пикок. В течение маршрута, протяженностью в одну милю, Фаркхарсон привлек внимание около тысячи зрителей, наблюдавших за его путешествием с берега



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/corporate/2024/4/retired-british-man-drinks-at-over-100-pubs-in-record-breaking-bar-crawl-768551
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости