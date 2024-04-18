Как 69-летний пенсионер установил новый рекорд Гиннеса, посетив 120 пабов за один день

69-летний Дэвид Кларксон установил новый рекорд, посетив 120 пабов за 24 часа. Этот британец, долгое время проживающий в Австралии, сумел превзойти предыдущий рекорд марафонов, составлявший 99 посещений и принадлежавший Гарри Кооросу и Джейку Лойтертону, также из Австралии.

69-летний пенсионер в сутки выпил в 120 пабах

Рекордная попытка прошла в Сиднее, где Кларксон, на пенсии бухгалтер, использовал свои навыки планирования и анализа данных для создания оптимального маршрута через пабы города. По его словам, тщательное изучение лицензий на алкоголь и использование электронных карт Google Maps помогли ему максимально эффективно использовать каждый час попытки.





Стартовав в полдень с паба Captain Cook, Дэвид посетил каждое заведение, где покупал и выпивал по меньшей мере 125 мл жидкости — в основном безалкогольные напитки или соки, ведь общий объем выпитого за день составил около 20 литров. Посещение каждого паба фиксировалось из-за оплаченной транзакции, что стало необходимым условием для регистрации рекорда.

Для обеспечения соответствия попытки Книги рекордов Гиннесса, Кларксон окружил себя группой друзей, которые служили свидетелями в каждом из пабов. Они играли ключевую роль в поддержании точного учета посещений, а персонал пабов обеспечивал необходимые подписи в журнале попытки.

Рекордное путешествие завершилось на следующий день, когда последним пунктом стал паб "Sussex Garden Bar", расположенный в нескольких кварталах от начальной точки. Завершив свое испытание, Кларксон наконец-то позволил себе расслабиться и наслаждаться полной пинтой пива, заслуженной после утомительного, но плодотворного дня.

Напомним, что в Австралии, на реке Тумут, Адам Фаркхарсон отправился в плавание на лодке из тыквы . Корабль был вырезан из тыквы весом 900 кг. Тыкву-рекордсмена вырастил местный фермер Марк Пикок. В течение маршрута, протяженностью в одну милю, Фаркхарсон привлек внимание около тысячи зрителей, наблюдавших за его путешествием с берега