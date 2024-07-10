Изысканность и роскошь: ТОП-5 самых дорогих украшений мира

В мире драгоценностей, где каждый камень и каждое украшение несут свою уникальную историю, существуют произведения искусства, ценность которых измеряется не только каратами, но и их историческим и культурным значением. В этом обзоре мы представляем пять самых дорогих украшений в мире, каждое из которых является символом несравненной роскоши и изысканности.

ТОП-5 самых дорогих украшений в мире

1. Hope Diamond (Алмаз Надежды)

История этого уникального 45,52-каратного синего алмаза насчитывает несколько веков. Считается, что камень был добыт в Индии в 17 веке и в последствии попал в руки французского короля Людовика XIV. После ряда смен владельцев и странствий по Европе, Алмаз Надежды обрел свое место в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Оценочная стоимость камня превышает 250 миллионов долларов.





2. Peacock Brooch (Брошь "Павлин")

Это удивительное украшение, созданное ювелирной компанией Graff Diamonds, украшено 1,305 камнями, общим весом более 120 карат. Центральное место занимает огромный синий бриллиант. Художественное оформление броши в форме павлина и ее изысканное исполнение делают ее поистине неповторимой. Стоимость броши "Павлин" оценивается в 100 миллионов долларов.





3. L'Incomparable Diamond Necklace (Ожерелье "Несравненное")

Это ожерелье включает в себя один из самых крупных в мире желтых алмазов весом 407,48 карата. Окруженный сотнями мелких белых алмазов, этот камень занимает центральное место в украшении. Созданное ювелирной компанией Mouawad, ожерелье оценивается в 55 миллионов долларов.





4. The Graff Pink (Бриллиант "Графф Пинк")

24,78-каратный розовый бриллиант был продан на аукционе Sotheby's за рекордные 46,2 миллиона долларов. Этот камень считается одним из самых крупных и ценных розовых бриллиантов в мире. Его оттенок и чистота делают его поистине уникальным.





5. The Wittelsbach-Graff Diamond (Бриллиант "Виттельсбах-Графф")

Свою историю этот 31,06-каратный голубой бриллиант ведет с 17 века, когда он входил в австрийскую и баварскую коронные украшения. В 2008 году ювелир Лоуренс Графф приобрел этот камень за 24,3 миллиона долларов и произвел его переогранку, увеличив чистоту и яркость камня.





Эти драгоценности не только подчеркивают статус их владельцев, но и продолжают восхищать своей красотой, привлекая внимание коллекционеров и ценителей искусства со всего мира. Уникальность каждого украшения заключается не только в его цене, но и в неповторимой истории, которая делает каждый камень легендой.