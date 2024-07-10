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Изысканность и роскошь: ТОП-5 самых дорогих украшений мира

Красивые сверкающие ювелирные украшения привлекают внимание на протяжении тысячелетий

10 июля 2024, 18:08
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире драгоценностей, где каждый камень и каждое украшение несут свою уникальную историю, существуют произведения искусства, ценность которых измеряется не только каратами, но и их историческим и культурным значением. В этом обзоре мы представляем пять самых дорогих украшений в мире, каждое из которых является символом несравненной роскоши и изысканности.

Изысканность и роскошь: ТОП-5 самых дорогих украшений мира

ТОП-5 самых дорогих украшений в мире

1. Hope Diamond (Алмаз Надежды) 

История этого уникального 45,52-каратного синего алмаза насчитывает несколько веков. Считается, что камень был добыт в Индии в 17 веке и в последствии попал в руки французского короля Людовика XIV. После ряда смен владельцев и странствий по Европе, Алмаз Надежды обрел свое место в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Оценочная стоимость камня превышает 250 миллионов долларов.

Изысканность и роскошь: ТОП-5 самых дорогих украшений мира - фото 2

2. Peacock Brooch (Брошь "Павлин") 

Это удивительное украшение, созданное ювелирной компанией Graff Diamonds, украшено 1,305 камнями, общим весом более 120 карат. Центральное место занимает огромный синий бриллиант. Художественное оформление броши в форме павлина и ее изысканное исполнение делают ее поистине неповторимой. Стоимость броши "Павлин" оценивается в 100 миллионов долларов.

Изысканность и роскошь: ТОП-5 самых дорогих украшений мира - фото 3

3. L'Incomparable Diamond Necklace (Ожерелье "Несравненное") 

Это ожерелье включает в себя один из самых крупных в мире желтых алмазов весом 407,48 карата. Окруженный сотнями мелких белых алмазов, этот камень занимает центральное место в украшении. Созданное ювелирной компанией Mouawad, ожерелье оценивается в 55 миллионов долларов.

Изысканность и роскошь: ТОП-5 самых дорогих украшений мира - фото 4

4. The Graff Pink (Бриллиант "Графф Пинк") 

24,78-каратный розовый бриллиант был продан на аукционе Sotheby's за рекордные 46,2 миллиона долларов. Этот камень считается одним из самых крупных и ценных розовых бриллиантов в мире. Его оттенок и чистота делают его поистине уникальным.

Изысканность и роскошь: ТОП-5 самых дорогих украшений мира - фото 5

5. The Wittelsbach-Graff Diamond (Бриллиант "Виттельсбах-Графф") 

Свою историю этот 31,06-каратный голубой бриллиант ведет с 17 века, когда он входил в австрийскую и баварскую коронные украшения. В 2008 году ювелир Лоуренс Графф приобрел этот камень за 24,3 миллиона долларов и произвел его переогранку, увеличив чистоту и яркость камня.

Изысканность и роскошь: ТОП-5 самых дорогих украшений мира - фото 6

Эти драгоценности не только подчеркивают статус их владельцев, но и продолжают восхищать своей красотой, привлекая внимание коллекционеров и ценителей искусства со всего мира. Уникальность каждого украшения заключается не только в его цене, но и в неповторимой истории, которая делает каждый камень легендой.



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