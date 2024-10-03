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Израильтянин пытался незаконно попасть в Умань на Рош ха-Шана

Ехал в Умань на Рош ха-Шана с паспортным коллажем

сегодня, 09:17
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Недилько Ксения

Гражданина Израиля, пытавшегося попасть в Украину по поддельному паспорту, обнаружили пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Израильтянин пытался незаконно попасть в Умань на Рош ха-Шана

Рош ха-Шана в Умани. Фото из открытых источников

Мужчина хотел встретить Рош ха-Шана в Умани и побывать на могиле раввина Нахмана. В ходе проверки предъявленного израильтянином документа инспектор пограничного контроля обнаружил в нем замену фото. Это была не просто замена, иностранец наклеил поверх чужого фото свое, которое он раньше вырезал по контору, мягко говоря, не ровно.

Кроме этой подделки, у израильтянина был еще один липовый паспортный документ с просроченным сроком действия.

Пограничники отказали иностранцу во въезде на территорию страны.

Израильтянин пытался незаконно попасть в Умань на Рош ха-Шана - фото 2
Израильтянин пытался незаконно попасть в Умань на Рош ха-Шана - фото 3
Израильтянин пытался незаконно попасть в Умань на Рош ха-Шана - фото 4
Израильтянин пытался незаконно попасть в Умань на Рош ха-Шана - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Из-за массированных обстрелов Израиля и отмены авиарейсов более 14 тысяч хасидов не смогли прибыть в Умань на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана. По информации Объединенной еврейской общины Украины, на утро 2 октября, в Умань приехали уже более 30 тысяч паломников, но значительная часть остается заблокированной из-за военной ситуации в Израиле.

Согласно сообщению, 1 октября Иран совершил массированные ракетные обстрелы территории Израиля, что привело к закрытию воздушного пространства и отмене рейсов. Как следствие, тысячи паломников не смогли вылететь в Украину.

"Более 14 тысяч желающих паломников не смогли добраться. Часть из них — из-за обстрела Ираном 1 октября и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов", — говорится в сообщении.



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