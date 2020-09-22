Итальянские зоозащитники изъяли из 100-метровой квартиры 110 кошек

Испанские зоозащитники в спешном порядке искали дом для 110 кошек после того, как их владельца вместе с животными выселили из квартиры. О курьезном случае пишет "The Guardian".

Источник: pikabu.ru

По информации издания, на любителя кошачьих стали жаловаться соседи – в доме стоял невыносимый запах. По предварительным оценкам зоозащитников, которые получили решение суда на проникновение в квартиру, на площади в 100 кв. м обитало 96 кошек. Но позже благотворительная организация заявила, что забрала 110 кошек, которым теперь срочно нужен был дом, по крайней мере до тех пор, пока их не вакцинируют или не стерилизуют.

"Вероятно, хозяин взял в начале пару кошек три года назад и с тех пор они активно размножались", - сообщила Сальвадора Тормас, которая работает в приюте.

В самой зоозащитной организации не нашлось достаточно места для мурлык, поэтому волонтеры обратились к местным властям. К сожалению, это не дало результата, и помощи они не получили. И только самоотверженный труд сотрудников зоозащитной организации позволил обеспечить кровом и кормом несчастных животных.

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