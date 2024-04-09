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Искусственный интеллект назвал самых умных людей мира

Сато известно, кого искусственный интеллект считает самыми умным на планете

сегодня, 14:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Искусственный интеллект составил рейтинг самых умных людей мира. ИИ собрал удивительные истории умных людей нашего времени. Ниже представлен ТОП-5 личностей, чьи интеллектуальные способности и достижения вызывают восхищение и служат источником вдохновения для многих.

Искусственный интеллект назвал самых умных людей мира

Кто самый умный человек в мире за всю историю?

1. Теренс Тао

Родившийся в 1975 году в Австралии, Тао проявил свой блестящий интеллект уже в раннем возрасте, начав изучать университетские математические курсы в возрасте 9 лет. Получив докторскую степень в Принстоне в 21 год, он впоследствии получил престижную Медаль Филдса — эквивалент Нобелевской премии в математике. Тао занимается исследованиями в области гармонического анализа, комбинаторики, теории чисел и дифференциальных уравнений.

Искусственный интеллект назвал самых умных людей мира - фото 2

2. Кристофер Хирата

Хирата, чей IQ оценивается в 225 баллов, стал известен ещё в детстве благодаря своим выдающимся успехам в науке. В 16 лет он работал над проектом НАСА по колонизации Марса. Позже он получил докторскую степень по астрофизике в Принстонском университете и сосредоточился на исследованиях, связанных с космической микроволновой фоновой радиацией.

3. Эндрю Уайлз

Эндрю Уайлз, родившийся в 1953 году в Великобритании, стал всемирно известен благодаря своему доказательству Великой теоремы Ферма в 1994 году, над решением которой ученые бились на протяжении 358 лет. За свой вклад в математику он был награжден множеством престижных премий, включая Медаль Филдса.

Искусственный интеллект назвал самых умных людей мира - фото 3

4. Мэрилин вос Савант

Вос Савант, которая в свое время была признана человеком с самым высоким IQ по версии Книги рекордов Гиннесса, стала известной своей способностью решать сложнейшие математические и логические задачи. Ее колонка "Ask Marilyn" в журнале "Parade" на протяжении многих лет предлагает читателям задачи на логику и интеллект.

Искусственный интеллект назвал самых умных людей мира - фото 4

5. Эдит Стерн

Стерн воспитывалась в среде, где обучение и интеллектуальное развитие ценились превыше всего. Ее достижения в области компьютерных наук и ее вклад в разработку программного обеспечения для обучения принесли ей международное признание.

Искусственный интеллект назвал самых умных людей мира - фото 5

Эти личности не только демонстрируют выдающиеся интеллектуальные способности, но и напоминают нам о мощи упорства, страсти к знаниям и бесконечному стремлению к познанию. Их жизни и работы продолжают вдохновлять новые поколения ученых, исследователей и всех, кто стремится расширять границы своего интеллекта.



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